Cameron Oliver, candidato a MVP del Carpena

En mayo de 2017, el nuevo jugador del Unicaja se declaraba elegible para el Draft de la NBA. Acababa de ser padre el 15 de diciembre de su primer hijo, King Jaleel, junto con su novia del instituto y actual mujer, Alecia Ashford, y de completar una gran temporada con los Wolf Pack de Nevada. Las seis páginas más influyentes del baloncesto colegial le daban un hueco en la segunda ronda, entre el 40 y el 54. Los otros dos jugadores de su universidad que habían abandonado los estudios después de su segundo año lo habían logrado, JaVale McGee (18 del 2008) y Luke Babbitt (16 del 2010). Nada parecía que fuera a salir mal pero su nombre no se pronunció en la noche del Draft.

Esa noche se hundió, pensó en su mujer, en su hijo y pensó en dejarlo, pero decidió seguir luchando. Una lucha que le llevó a debutar en la NBA con los Rockets de Houston este pasado mes de mayo. Era el final de una carrera de obstáculos hacia su gran sueño trufado por la mala suerte: firmó por Oregón State pero su entrenador fue despedido a los 2 meses y estuvo un año sin jugar. Tuvo que trabajar en un Dollar Tree, una cadena americana que vende productos de todo a 1 dólar y ofertas similares, y en un centro de llamadas telefónicas donde también trabajaba su actual esposa. Tuvo que sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior en el instituto, la fractura de un tobillo en la G-League y una mano rota en sus pruebas con los Rockets. En Houston estuvo poco tiempo, 4 partidos, pero se mostró como un jugador sólido y resolutivo: 10,8 puntos, 5,3 rebotes, 1,3 asistencias y 1 tapón en 21,8 minutos de juego.

En este camino, Cameron ha tenido dos hijos más, la pequeña Ka´Mera Denise, de 3 años, y la bebé Kaelyn Raquel, de 1 año. Precisamente las complicaciones de este último embarazo de su mujer provocaron que el jugador abandonara la liga australiana y se mudara a su casa de Sacramento para estar cerca de su familia. Esa es una de sus características fuera del campo. Su gran amor a la familia.

En el campo, su espectacularidad le hace ser uno de los jugadores preferidos de los aficionados. Jugó 10 partidos en Israel con el Ironi Nes Ziona y enamoró a su afición llegando a sonar su nombre para jugar en el Maccabi Tel Aviv. En los Taipans de Cairns, en Queensland (Australia), es todo un ídolo. Dos temporadas no completas y elegido continuamente como el MVP de los Fans por sus aficionados. Incluso cuando en septiembre firmó un contrato de 10 días con los Lakers hubo una votación en internet entre los fans y el 67% de ellos querían que se quedara.

En Málaga afronta una de las grandes oportunidades de su carrera. Si este año no ha conseguido un puesto en la NBA es probable que no lo consiga nunca. Este año, a finales de febrero, ya habían jugado en la liga casi 600 jugadores. La mayor cifra de la historia. La necesidad de no parar la liga por el COVID y el hecho de que los contratos de 10 días no computen en el límite salarial ha provocado que jugadores casi desconocidos o veteranos ilustres hayan tenido su oportunidad en la liga. El veterano Greg Monroe, que sonó en Málaga la pasada temporada, también ha tenido su oportunidad. En su debut con los Wolves, el mejor jugador de su equipo fue Jaylen Nowell. Cuando le preguntaron por él en la rueda de prensa afirmó que había jugado muy bien pero que no sabía quién era. Cameron es, sin embargo, un jugador muy interesante para Europa y que puede hacer una gran carrera en el Viejo Continente. Un cuatro físico y muy espectacular que además tiene un tiro exterior fiable. Estos meses en Málaga le pueden abrir la puerta para seguir aquí o incluso para volar a la Euroliga. Amigo desde el instituto de jugadores como DeMarcus Cousins o Damian Lillard, a los que considera sus dos hermanos mayores, sabe que tiene que seguir trabajando para mejorar y lograr un «puesto de trabajo» estable mientras disfruta de sus tres hijos y comienza a entrenar a su pequeño King de 5 años. Esperemos que Málaga sea un lugar donde lo consiga por varios años. Sería bueno para todos.