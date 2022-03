¿Por qué los barones del PP se ensañan con Casado (además de echarlo) tras haber caído en desgracia? Será solo un aire, pero algo recuerda al grupo de abusones de patio de colegio cuando acosan al que ven más flojo o menos protegido por los profes. Quizás favorezca esta sensación cierta endeblez que transmite, que no será tanto efecto de su poco peso físico cuanto de lo forzado que se le ha visto cuando se pone en modo agresivo, como si no tuviera dentro el fondo de maldad, veneno y mala leche exigible en todo púgil político. La complexión de Aznar, por ejemplo, parecía deficitaria en poderío, pero lo suplía con creces cuando se le disparaban las enzimas de ataque. Aclaro que no sentía la menor simpatía hacia este personaje, del que tampoco sé casi nada como persona, hasta que sus antiguos compas la han emprendido a gorrazos con él. Así que ahora tengo que mirármelo yo.