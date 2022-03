Como en el 36

En la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del pasado miércoles del presidente del Gobierno para explicar la posición del Estado español ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se escucharon desde la tribuna de oradores referencias a la Segunda República en las intervenciones de algunos diputados. En concreto se dijo que Europa no podía quedarse de brazos cruzados ante el ataque ruso; hacerlo hubiese sido volver a caer en el gran error que en 1936 cometieron países como Francia o Inglaterra cuando dejaron sola a la República española y la sometieron a un bloqueo de compra de armas y de utilización de sus puertos.

Son varias las similitudes que podemos encontrar entre la situación de Ucrania y la del legítimo Gobierno democrático que había en España en 1936, cuando una parte del ejército, la oligarquía, el clero y los monárquicos, se alzaron en armas mediante un golpe de Estado para terminar con las reformas democráticas y sociales que los gobiernos republicanos de centro izquierda intentaban llevar a cabo. En primer lugar, la diferencia de poder militar. Si en España el bando franquista fue apoyado por los mandos superiores, asesinando a los que no quisieron adherirse al golpe, como fue el caso del General Balmes, apropiándose de las unidades del ejército más preparadas, así como del material militar comprado por la República, la Rusia de Putin lleva décadas armándose gracias a las divisas que obtiene de la venta de gas y petróleo a Europa. El presupuesto militar de Rusia anual es de 60.000 millones de euros, misma cantidad que obtiene de la venta de gas a países como Alemania. En segundo lugar, el hecho de que lo que pretende Putin es terminar con un país democrático con una visión de la sociedad contraria a lo que se ha convertido Rusia, es decir, en una suerte de dictadura con pinceladas democráticas que apenas pueden esconder la autocracia que Putin ha conseguido imponer en su país.

El abandono a su suerte de la República española trajo consigo dos consecuencias. La imposición de una dictadura de cuarenta años en España que extendió el asesinato y la persecución política mucho más allá del fin de la guerra mediante la práctica del exterminio del adversario y la entrada definitiva del Gobierno Nazi en la lógica de la guerra mediante la puesta en práctica de armamento y técnicas militares que utilizaron en la inminente Segunda Guerra Mundial. Con la guerra iniciada por Putin en Ucrania se ha puesto a prueba la unidad de la Unión Europea que por una vez ha reaccionado de manera unánime. Incluso países muy cercanos a Rusia, como es el caso de la Hungría de Viktor Orbán, se han sumado a la condena del ataque a Ucrania. Putin ha conseguido lo que parecía imposible, que todos los países europeos hayan reaccionado en el mismo sentido y sin fisuras frente a la barbarie.

El ataque ruso carece de motivos. El supuesto genocidio que según Putin se está produciendo en el este de Ucrania por parte del Gobierno de Kiev contra la minoría pro rusa no ha sido verificada por organismos internacionales. Más bien habría que hablar de conflicto generado por Moscú para tener una disculpa con la que poder invadir Ucrania como finalmente ha hecho. Lo que parece claro es que con este conflicto armado provocado por Rusia el devenir del siglo XXI va a ser distinto del que se preveía. Las consecuencias económicas y políticas marcarán lo que queda de siglo y un clima de desconfianza entre Rusia y Europa marcará las próximas décadas en una especie de nueva guerra fría.

En el ámbito español esta guerra supondrá un nuevo obstáculo no esperado en la recuperación económica con especial incidencia en el turismo internacional. Es más que probable que ciudadanos de EEUU o Australia se lo pensarán dos veces antes de venir a Europa de vacaciones, una región que vivirá en la inestabilidad no sólo mientras dure la locura anexionista de Putin sino incluso mientras esté en el poder. Ahora más que nunca se ha puesto de manifiesto la necesidad de consolidar un nuevo sistema energético que se base en las energías renovables como medio para poner fin a la dependencia de Europa del gas y petróleo ruso, pero sobre todo el hecho de que las democracias europeas comienzan a ser minoritarias en un mundo con regímenes dictatoriales o seudo dictatoriales. Es por tanto imprescindible implementar políticas de económicas y sociales cuyo objetivo sea la expansión de la democracia y la libertad frente a sátrapas como Putin que, no nos engañemos, ha convencido a buena parte de la población rusa sobre la idoneidad de un modelo de Estado carente de libertades.

En la Europa del siglo XXI resuenan, como ecos lejanos, la lucha por la libertad y la democracia de la España1936. La diferencia es que Ucrania no va a ser abandonada a su suerte por las potencias europeas como lo fue el Gobierno de Juan Negrín.