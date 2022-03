El último editorial del admirable Economist (26 de febrero al 4 de marzo del 2022) tenía resonancias bíblicas. Abría el fuego con estas palabras: “Cuando todo empezó, en los comienzos de aquella sombría mañana del 24 de febrero, el ataque contra Ucrania que había ordenado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había adquirido una nauseabunda inevitabilidad. Aunque nada en esta guerra era inevitable. Pues es un conflicto totalmente creado por él. En los combates y en los desastres que se avecinan, se derramará mucha sangre ucraniana. Y rusa. Y cada gota terminará en las manos del señor Putin.”

Aquel encuentro que describiré fue en mi pueblo, la alegre y confiada Marbella. En el último y siniestro domingo de este mes de febrero, tan lóbrego como inquietante. Nos dirigíamos al centro, mi mujer y yo. Practicando el arte del salutífero paseo matinal, actividad siempre recomendable para una pareja de jubilados.

Nos encontramos entonces con una manifestación de ciudadanos, que, enarbolando pancartas contra la invasión de Ucrania y banderas ucranianas y de la Unión Europea, caminaban en nuestra misma dirección. Por la Avenida Ricardo Soriano, en el punto donde ésta hace esquina con Gregorio Marañón. Protestaban por la brutal invasión de Ucrania. La mayoría de los manifestantes eran muy jóvenes. Incluso jovencísimos. Una de ellos se dirigió a nosotros. Nos preguntó, en un español perfecto, si podía darnos un abrazo. No solo nos sorprendió la pregunta. Nos encantó. Creo que esa adolescente tenía que ser ucraniana. Probablemente era alumna de uno de nuestros ejemplares institutos públicos marbellíes de educación secundaria. Seguramente sus padres trabajaban en nuestra ciudad. Como miembros de ese estupendo colectivo de inmigrantes ucranianos. El que desde hacía no pocos años contribuía a hacer posible el rico mosaico ciudadano de uno de los lugares más atractivos y civilizados de España.

Aparte de gratamente sorprendidos, mi mujer y yo nos sentimos muy privilegiados. Era obvio que para aquella joven y amable manifestante, nosotros dos, a pesar de nuestra edad, no éramos invisibles. Lo que no dejó de ser emocionante. Y, por supuesto, muy digno de agradecimiento por nuestra parte.

Es verdad que la actual acumulación de escenas de horror y barbarie de aquella obscena invasión, cruelmente injustificada, nos indignaba. Como en busca de un antídoto, como aquel generoso abrazo lo había sido, me refugié en la lectura de uno de los libros más proféticos, limpios e inteligentes que se han escrito en la historia de la literatura: “El tiempo debe detenerse” (“Time must have a stop”) del gran Aldous Huxley. Me detuve en la página 241 de la primera edición. La de 1945. Con su papel barato, el normal en tiempos de guerra. También en una fecha maldita, igualmente ensuciada por la repugnante barbarie asesina. Allí me estaban esperaban estas palabras:

“Recordó un artículo que había leído en algún lugar, sobre cómo sería la próxima guerra. En la que los niños muertos yacerían en las calles, como despojos o basura, una vez los bombarderos hubiesen terminado su trabajo.