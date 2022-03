Málaga nada entre aguas bravas desde hace mucho, pero ahora más. En el mundo siempre hay conflictos abiertos y otros en ciernes, pero no nos afectan igual, aún con masacres, genocidas y aderezos del averno, los que se lidian en continente europeo derivan en Guerras Mundiales, imagino que por una tendencia al imperialismo que se replica cada generación. Planea, cual profecía, la sombra de una tercera Guerra Mundial, que confío no se desate porque si la información que tenemos de las anteriores no nos sirviera para evitarla, es que no merecemos este paraíso. Las noticias las traían antes los corresponsales, pero ahora nos fustigan montones de espontáneos en redes sociales, que parecen haberse cargado de odiadores de todo. Por el odio se cultivan simientes de guerras y no paramos de sembrarlo, así, recogeremos cosechas abundantes si no paramos. Necesitamos inculcar el pensamiento critico, filosofía y humanidades, desde la empatía, estrategia y tolerancia de facto, pero lo tenemos crudo cuando la formación de los países parece adoctrinar. Predicadores de moral y ética a conveniencia. Ahora salpica a Málaga el conflicto en Ucrania y se debate la idoneidad de negocios con Rusia y sus empresarios, como ya se habla del Museo Ruso. Desconozco la necesidad de hacer negocios con políticos y empresas de estados cual dictaduras, así como empresarios conniventes con los mismos y en esta ciudad ya tenemos demasiados casos: Torre del Puerto/puerto deportivo San Andrés-cataríes; hotel de Correos-israelí magnate del petróleo; sin mentar la provincia…En fin, que no es odiar un pueblo, su cultura, ni pretender que cambien, pero para jugar en nuestra liga democrática y evitar sustos futuros con el statu quo y nuestros valores, deberían los juristas implementar una ‘cláusula de garantía democrática’ en los contratos (democratic guarantee clause) que los preserve en cualquier caso e implemente alternativas.