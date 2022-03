Ardites o mogollones

Uno deja de escribir durante dos semanas y cuando se sitúa nuevamente ante el folio en blanco, el folio ya no lo conoce. Acaba de sucederme en este momento. El folio no me ha conocido.

–¿Y tú quién eres...? –me ha preguntado el folio con desdén impertinente y supino.

Pareciere que la vida es una encrucijada entre polaridades, es decir, que el folio te conoce o no te conoce y aquí paz y allí gloria. Aquello de otrora de «su cara me suena, pero ahora no caigo», por ejemplo, ha tiempo que dejó de ser parte de la cotidianidad inter pares. Ahora, escuetamente somos gordos o flacos, altos o bajos, refinados o cerriles, cultos o ignorantes, guapos o feos, melenudos o calvos... Es como si la definición extensa de las personas y los sucesos, y hasta las de las serendipias y los castigos divinos, no estuvieran sujetos a las leyes del peso, del tamaño, del volumen, y a las de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso…

De más en más, las cosas, directamente y sin más consideración, son nimiedades, insignificancias, pizcas, miajas, ápices, menudencias... o sus polaridades, es decir, barbaridades, burradas, bestialidades, inmensidades, exageraciones... En síntesis, la cosa trata de ser ardite o mogollón, porque parece que entre lo uno y lo otro lo que puede haber es solo vacío. Diríase que al cielo y al infierno le han amputado el limbo y el purgatorio. O sea, como en el chiste, ahora parece ser que la cosa va de «susto o muerte...». Así de reducidos los protocolos, así de constreñida la vida...

Más allá de los rangos de actuación, las plantillas establecidas por el sistema y sus modas van manipulando las costumbres para que las diferencias entre individuos, entre colectivos e incluso entre tribus sociales, residan exclusivamente en la intensidad, en el volumen, en la extensión... con las que se manifiestan sus intenciones y se justifican sus actuaciones. Ahora lo «ideal más divino de la muerte» es enriquecer nuestro vocabulario con palabras totalizadoras, como técnica perversa para adocenar nuestro cerebro. Sirva como ejemplo siempre o nunca, todo o nada, lleno o vacío, duro o blando, Rusia o Rusia o Putin o muerte... Por cierto, el expresivo y emocionalmente bondadoso gesto próvido y angelical de don Vladimir ha tiempo que me embarga y me hinche de emoción. Exactamente desde que hace años lo vi ordinariamente descamisado y cabalgando como cabalgan los héroes ortopédicos y los jinetes malos y horteras. Como ocurriría con cualquier sociópata, sin la invaluable protervia de don Vladimir la humanidad sería otra cosa... ¿O no?

En latitudes más cercanas, las palabras totalizadoras también son armas de destrucción masiva, especialmente del sapere aude, cada vez peor comprendido en nuestros días. Por ejemplo, no es igual ser de derechas que militar en Vox, por cuanto que Vox se identifica con la derecha, pero no con toda la derecha que queda a la izquierda de su propia izquierda. Dicho de otra manera, no es lo mismo un bledo que toda la enormidad, ni una pizca que toda la abundancia, ni una gota que todo el océano, ni, volviendo al título de este artículo, un ardite que un mogollón. Si no, que se lo pregunten a don Pablo, después de haberle pedido a don Teo que lo ayudara a suicidarse. Pobre don Pablo y que inhumano el gesto de sus huestes, y que infantil y peligroso el tándem de don Pablo y don Teo que apostaron por «susto» mientras cargaban en sus particulares cuentas políticas la gabela de la «muerte».

Las ideas totalizadoras idiotizan en sus dos sentidos, es decir, en el de embrutecer y en el de alelar. En este sentido, uno, que juntando horas terminó coleccionando lustros, recuerda como si fuera ayer un aforismo oído recurrentemente desde mi niñez hasta nuestros días. «O toda dentro o toda fuera» es el aforismo que sigue vivo y vigente no solo en mi mente, sino también en el lenguaje vernáculo y en el cotidiano de nuestros días, que viene a reforzar la máxima que defendiendo sobre la totalización de las palabras que condiciona al cerebro.

«O toda dentro o toda fuera». Buena parte de mi vida escuchando «toda», «dentro» y «fuera» conceptos totalizadores allende los haya, pero sin comprender la idea del aforismo. ¿De qué tratará lo de introducir o sacar?

Puro candor inocente lo mío, supongo...