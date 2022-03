Sin novedad en el frente

Mariya y Valentyna se pasan todos los días por la Asociación de Mujeres Ucranianas en España, en el Soho malagueño. Desde que empezó la guerra, es la única forma de contar con información fresca de su país, más allá de la procedente de los medios de comunicación occidentales, que obviamente defienden la visión antirrusa del conflicto, aunque a ellas les beneficia. Si no era una expatriada pues era otra la que ofrece algo de interés, casi todas pueden hablar, de momento, con sus familiares y amigos. Pero los rusos demuestran un interés especial en bombardear las torres de telecomunicaciones -en cualquier guerra son un objetivo de primer orden-, como ha sido el caso de la estructura metálica de la televisión de Kiev, en Babi Yar, interrumpiéndose las retransmisiones y causando cinco muertos.

Pero también, ayer miércoles, se suspendieron en España las emisiones de la televisión pro rusa RT, y Sputnik. Yo no creía que en Europa hacían estas cosas con la libertad de expresión -dijo Valentyna, al mismo paso de su compañera camino ya de la parada del 18, Ciudad-Jardín-Teatinos-.

En todas partes hacen lo mismo, y en Rusia no pueden hablar de guerra e invasión, y nos llaman nacionalistas y nazis. ¿Y no te acuerdas de lo que le hicieron a Trump en Estados Unidos las grandes plataformas, como Twitter? Pero lo que más me importa es mi madre, mi única familia ya, está en Odesa y la ciudad puede caer en cualquier momento. Lo mismo que nos podemos morir ahora mismo aquí, pues lo mismo allí, pero más.

Putin está quedando ante el mundo como un asesino, quien lo es no puede ocultarse mucho tiempo y él ya está a la vista de todos…

Por supuesto. Pero mira también cómo Biden abandonó a su suerte a los afganos en una vergonzosa retirada y ahora los talibanes se están cobrando estas víctimas de la imprevisión del presidente. Pero sin ir más lejos, ¿te acuerdas cuando la OTAN bombardeó Serbia en la guerra de los Balcanes?, ¿sabes quién era el secretario general de la Alianza Atlántica?, pues un español, Javier Solana, desde el noventa y cinco al noventa y nueve, y también hubo miles de muertos. Son todos unos cínicos y unos hipócritas. Yo solo le pido a Dios que esto se pare cuanto antes.

Pues para mí lo más importante, ¿sabes lo que te digo?, es que mucho hablar el gobierno español y la Unión Europea y los Estados Unidos, pero no han enviado un solo soldadito a defendernos, moriremos nosotros solos, porque estamos solos, algunos nos mandan cascos y mantas, no quieren ni que disparemos cuando nos están matando, ¿cómo se llama esto? ¿Por qué no entran sus tropas -ya están en la parada del bus, faltan seis minutos para que este llegue- y disparan y frenan a los invasores y los mandan de vuelta a sus casas?

¿Qué quieres que te diga? Aquí, en el domicilio en el que yo trabajo, oigo cosas, sé cómo piensan, y cada uno va a lo suyo, y en la tele lo que veo es que los partidos políticos se tiran los trastos a la cabeza, y hay unos que hasta se manifiestan contra la OTAN, que no es la que nos ha invadido, y hablan de diplomacia, ellos, los que elogian a las brigadas internacionales que lucharon en España en su guerra civil contra Franco, ¿y ahora no?, ¿somos los ucranianos menos? Estamos hartos de hablar, si lo que nos sobran son las palabras y lo que nos faltan son los hechos. Ahora, el cáncer resulta que se cura hablando… sus almas están corrompidas.

El autobús frena. Suben. Pagan con el bono. Se sientan. Miran a través del inmenso cristal por el que pasa la ciudad, fría. La tarde cae, las luces brillan. Mariya piensa en su madre. Valentyna ha formado su familia en Málaga, tiene marido y una hija pequeña, pero también tiene tíos y primos en Járkov. Las dos sienten ganas de llorar, pero también mucha rabia, y un nudo en la garganta, y mañana será otro día.

Miguel Hernández dio a la luz:

¿No cesará este rayo que me habita

el corazón de exasperadas fieras

y de fraguas coléricas y herreras

donde el metal más fresco se marchita?

¿No cesará esta terca estalactita

de cultivar sus duras cabelleras

como espadas y rígidas hogueras

hacia mi corazón que muge y grita?