Vaya racha

Yo era de esos ilusos que pensaba que ese virus que decían estaba causando muertos en China no llegaría nunca a afectarnos. ¿Cómo algo que estaba a tantos kilómetros iba a llegar aquí? Pues mira si llegó, arrasando millones de vidas en todo el mundo, encerrándonos tantos meses en casa y cambiando nuestras vidas para siempre. Nos ha tocado vivir una pandemia terrorífica. Lo peor de todo es que no ha acabado todavía.

¿Y quién iba a pensar que un día ibas a poder esquiar por las calles de tu ciudad? ¿Quién iba a creerse esto? Pues viene Filomena y convierte lo increíble en real. Recordar esas imágenes de gente esquiando por la Gran Vía de Madrid. Y la de ciudades que se vieron afectadas por ese temporal.

¿Que un volcán iba a arrasar la isla de La Palma? ‘Eso no va a pasar’. Nada menos que tres meses ha durado la erupción del volcán de La Palma. Todos hemos visto esas imágenes dantescas de todo arrasado por la lava.

Y todo en un margen de tiempo de pocos meses. Lo peor es que todo no queda en esto. ¿Qué después de todo lo que estamos viviendo, después de lo que hemos sufrido, a un país se le iba a ocurrir invadir a otro? ‘¡Venga ya! Eso sí que no me lo creo’. Pues el señor Putin ha pensado que lo que el mundo ha vivido con el Covidcoc n (y sigue viviendo) no ha sido suficiente y se le ocurre que a estas alturas es un buen momento para invadir Ucrania. Todos vemos imágenes de edificios bombardeados, de gente viviendo en búnquers intentando protegerse, de personas normales que se ven obligados a coger un arma para defender su ciudad. Los que han podido han abandonado el país. Otros muchos, que vivían fuera de Ucrania, han vuelto para unirse al ejército y defender a su país de la invasión. Y esto no podemos verlo como algo lejano, tan lejano que no nos afecta.

¿Quién nos garantiza que a ese hombre no se le ocurra invadir otros países después? O que decida usar armamento nuclear. No estamos tan lejos, ¿eh? Y por supuesto que esta invasión ya nos afecta. Y más que nos va a afectar porque lógicamente esta decisión de Putin ya está sumiendo al mundo en una crisis, una crisis que ya veremos el tiempo que dura y lo que tardaremos en recuperarnos.

Esta crisis también afecta al mundo del deporte, que intenta sumarse de la manera que puede, en contra de Rusia. Equipos y deportistas rusos, muchos de ellos tan en contra de la invasión como el resto del mundo, tendrán que dejar de participar en competiciones internacionales. Es evidente que estas medidas le importan bastante poco a Putin y que, como siempre en estos casos, pagan los deportistas que están totalmente al margen de estas decisiones bélicas.

¿Qué será lo próximo que nos queda por ver? ¿Cuál será la siguiente sorpresa que nos deparará el mundo? Seguro que algo más habrá. Lo que espero es que pase un poco de tiempo, que nos dejen vivir tranquilos una temporada, que ya lo necesitamos. Y, por supuesto, ya no cometo más el error de no creerme cualquier cosa que me cuenten. Y, mucho menos, de verlo como algo lejano que no puede afectarnos.

Mientras tanto, intentemos en la medida de lo posible, disfrutar de la vida todo lo que podamos.

Exprimir cada minuto al máximo es lo que la vida me enseñó hace unos años, y aunque hay veces que es difícil, debemos de intentarlo porque minuto que dejemos pasar es minuto que ya no vuelve.

Cualquier momento es importante. No es necesario hacer grandes planes ni gastar mucho dinero. Unos huevos fritos con patatas o una tarde de sofá y manta con palomitas ya me parecen planes geniales para disfrutar. Cada uno a la medida de sus posibilidades y con responsabilidad, que para disfrutar no hay que hacer locuras. Y fundamental hacerlo con las personas que más se quieren porque disfrutar en compañía es mucho más divertido que hacerlo en soledad.

Ahora, es imposible terminar este artículo sin mandar todos los ánimos del mundo y esperanza a todos esos ucranianos que están viviendo estos desagradables momentos, de los que no hay nada que disfrutar.