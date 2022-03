Si Don Draper levantara la cabeza

A siete años vista de la emisión de su último capítulo, pocos se sorprenderán si recuerdo que las siete temporadas de la inigualable Mad men no son más que el desarrollo contextual de uno de los iconos publicitarios más famosos de la historia: el anuncio de Coca-Cola de 1971.

Mi madre soltaba el mismo chascarrillo cada Nochevieja, cuando, tras la última campanada, la referida marca de refrescos abría la primera publicidad del año nuevo: «Los anuncios de Coca-Cola son los mejores», solía decir. Y yo, que soy mucho de escuchar, crecí con aquella idea a modo de gran verdad e independientemente de las ideologías con las que el mundo identificara el sello del producto: ya fuera desde los principios de libertad de la civilización moderna, o bien desde el cruento capitalismo monopolista yanqui.

Tal y como la serie sugiere, el carismático publicista Don Draper, el hombre a quien mejor le calza un traje, alcanza la gloria tras hacerse con el contrato de Coca-Cola y plantear ese laureado anuncio publicitario de 1971, que lo llevaría al éxito. En dicha publicidad, recuerden, aparece un grupo variopinto y feliz de personas de toda raza y color, que sostienen un botellín de Coca-Cola en la cima de una verde colina mientras cantan a los utópicos horizontes de paz y concordia frente al sol del amanecer: «Me gustaría enseñar al mundo a cantar en perfecta armonía y mantenerlo en compañía». Y que sí, que este servidor de ustedes no se ha caído de un guindo: lo que buscaba el anuncio era vender, como todos los anuncios, pero, como bien comprenderán, incluso para vender, podemos enarbolar unos principios u otros.

Y así, como les digo, desde que la memoria me alcanza, tengo clara conciencia de que la publicidad del refresco de marras, a pesar de sus lógicos e inevitables fines comerciales, ha dado uso de tales mensajes positivos, constructivos y fraternos a la hora de colocar su producto. Tal es el caso, por ejemplo, de los mimosos osos polares de 1999, del aclamado «para todos» de 2002, del «veo una vida nueva» de 2003, del icónico «del pita» de 2004, o del «estas aquí para ser feliz» de 2009.

Sin embargo, bien insistía Julio Iglesias con aquello de que «llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar, y cuando ya estás en ella mantenerse cuesta más», porque ha tenido que aterrizar el 2022, año de pandemias y guerras, para que la publicidad de Coca-Cola caiga, a mi modo de entender la vida, en el más profundo y oscuro de los pozos.

Fue la semana pasada, en el marco de una sala de cine, cuando vi una de las promociones de este año: se suceden variadas imágenes de adolescentes, muy similares ellos a tantos otros con los que, muchos de ustedes y también yo, tenemos que bregar a diario. Ninguno de ellos interactúa con nadie: se limitan a mostrarse en el sofá, en la cama o en el sillón, con los ojos fijos en la pantalla de un videojuego y sin prestar atención alguna ni a su entorno ni a la verdadera realidad de la vida misma. Y es entonces cuando éste que les escribe, aguardando el giro magistral, la variable emotiva y la sonrisa que me haga ver cómo te venden la desconexión digital, el encuentro cara a cara y las manos de la juventud que se abraza, se limita a presenciar que la trama concluye con un vacío absoluto. «Lo que pasa en el juego nos emociona en la vida real, porque, si podemos sentirlo, es que es real»: Coca-Cola.

Y yo, que tiendo a la melancolía, me acuerdo de Don Draper, ¡ay!, si levantara la cabeza. Y la mandíbula se me descuelga y comprendo, tristemente, que Coca-Cola, en sus legítimas reivindicaciones comerciales, también sabe traicionar el canto a la esperanza y no se suma a los padres y educadores del mundo, sino a la juventud perdida en el bando de la insensibilidad, la indolencia y el «ande yo caliente»: que caigan bombas en Ucrania, que lluevan pandemias en el mundo, que nos azote el hambre y la muerte, jinetes todos del Apocalipsis; que yo, mientras cuente con un videojuego en soledad, la puerta cerrada de mi habitación y un chute de refresco, la pantalla me basta y mis emociones son reales: Coca-Cola.