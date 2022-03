A sí se muestra la ministra de Defensa, Margarita Robles, con respecto a la invasión de Ucrania por tropas de la Rusia de Vladimir Putin, tajante y sin medias tintas. No es mujer que haga uso de florituras y circunloquios, va directa al grano y lo está haciendo francamente bien. Todo el mundo, menos los comunistas, han sido unánimes en su condena a Rusia. No hay lugar para las divagaciones, para los argumentos falaces, para las defensas a ultranza de un hecho indefendible, de un hecho repugnante: la invasión de un país democrático y libre.

Tener a unos comunistas como socios de Gobierno no beneficia al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al propio presidente del Gobierno. Qué cabe esperar de una formación, Podemos, que ha impedido que la Asamblea de Madrid condene a Putin. Como si Putin fuera un santo, fuera un personaje inviolable en la Historia que ya lo condena. Un dirigente sanguinario, frío y que no tiene escrúpulos. No se puede señalar a la OTAN como detonante de la invasión como ha hecho el dirigente de Podemos, Javier Sánchez Serna, con unas declaraciones absurdas que han provocado el enfado de la ministra Robles. A la ministra de Defensa, cargada de razón y razones, no le han dolido prendas en reconocer que «el que masacra a civiles es Putin» no la OTAN. Una verdad irrefutable. Es inentendible que Podemos se empeñe en hablar de Paz, patrimonializando la Paz, defendiendo a Putin que la ha ultrajado, que la ha conculcado, que la ha vulnerado de la forma flagrante que todos sabemos. Ese fanatismo, esa hipocresía, ese delirio comunista, la falta de altura de miras en un momento crucial como este debe hacer recapacitar al presidente Sánchez

La formación morada ha verbalizado diferentes críticas ante las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia. Todavía no han dicho nada del sufrimiento del pueblo ucraniano, de los bombardeos con las letales bombas de racimo, de la destrucción, de los más de dos mil civiles muertos, entre ellos muchos niños y de la ingente cantidad de refugiados que la invasión de Ucrania ha producido. Sólo tienen preocupación por la Rusia de Putin y por el propio dirigente, los demás, que se mueran. Los morados no quieren entender que la agresión ha sido rusa, que Putin quiere anexionarse más países, que quiere devolver a Rusia su esplendor geopolítico y para eso ha apostado por el mal.

Los Podemos nunca van a rectificar. Su presencia en el Gobierno de España no beneficia ni al Ejecutivo ni a España. Bien por la ministra Robles que se mantiene firme, tajante y sin medias tintas.