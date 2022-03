La realidad ya es como otra plataforma de Netflix, HBO o Disney plus -según las preferencias- y de suscripción gratuita aunque lo cierto es que no sale gratis, porque uno siempre acaba pagando con el día a día el género de la serie que elige o que se impone, que si drama, comedia, bélica, o romántica, también se puede ir alternando, claro que sí, porque todo va por etapas, y pasamos fácilmente de la risa al llanto o al revés, con un cambio de perspectiva, un giro de guión o, según en lo que uno de pronto se fije, aunque también es cierto que hay gente a la que no le gusta cambiar y se aferra a su género haciendo de su vida un canal monotemático sobre el que no para de dar la brasa metiéndolo todo en el mismo saco, pero eso es otra historia.

La cosa es que en el mundo pasa de todo, y todo el rato, y se nos retransmite cada acontecimiento con la inmediatez que permite la tecnología, que nos acerca a los lugares más remotos a la velocidad de la fibra y no nos queda otra que enterarnos, cómo ignorar las noticias cuando ya todo es noticia, y más aún, cuando siempre hay una gran titular que gobierna la actualidad y todo lo demás que sucede no se comprende si no es bajo ese paraguas, así pasaba con la última crisis, con la pandemia hace nada, y ahora -cómo no- con la guerra. Cómo escapar de esos titulares si todo lo que sigue es bajo ese marco, y cómo ignorar - en cualquier caso-, que ahora mismo haya gente matándose con la más sofisticada tecnología y la crueldad más salvaje. La realidad cuando es narrada, cuando solo se retransmite, termina siendo un monopolio limitante, y nos deja escorados en el sofá con el mero papel de espectadores.