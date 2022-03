¿POSIBLE INFLUENCIA?

La idea que ha perdurado a lo largo del tiempo de la ¿posible influencia? de las condiciones climatológicas de nuestro entorno sobre nuestro estado de ánimo, tiene la apariencia de ser perfectamente verosímil. Porque, recientes investigaciones realizadas por expertos en el tema así lo confirman, a la vez que añaden que la tiene también sobre el comportamiento de los individuos, ya que los factores climáticos -entre otros- temperatura, luz solar, viento y precipitaciones, se hallan vinculadas estrechamente a nuestros cambios emocionales y de conducta. Por ello, y dependiendo de la vulnerabilidad de cada persona, el llamado «mal tiempo», suele pasar factura a unos, en cuanto a falta de energía o decaimiento, desesperanza y sentimientos de tristeza, y problemas de sueño o pérdidas de apetito, mientras a otros, el « buen tiempo» les sucede justo lo contrario. En consecuencia, resulta harto recomendable no desanimarse nunca y mantener temple y moral bien altos ante cualquier contrariedad o momento difícil que se nos pueda presentar, pues, pese a no poder cambiar la situación, no nos queda otra que intentar ¡ojo¡ cambiar nuestro carácter.

Mar Ramos Navarro. Málaga