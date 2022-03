Escribidores en Málaga

Se fueron y se llevaron sus imaginaciones. Por unos días, Málaga arraigó a algunas de las más fecundas e inventivas mentes del globo. Terminó el Festival Escribidores en La Térmica y todas esas historias pasadas o por escribir que que cada uno de los muchos autores llegados tenían en mente anduvieron un rato por la ciudad. Los cerebros que las crearon deambularon por Larios, trasegaron vino de la tierra, acudieron a chiringuitos, atisbaron el Muelle Uno y se tomaron fotos en La Alcazaba. O no salieron de la habitación del hotel, cosa que puede ser también muy inspiradora. Según las vistas.

Tal vez algunas de las moléculas del aire malagueño, de sus paisajes o gentes, de sus rostros o edificios, quedó para siempre en la retina o hígado, pulmones, cerebro, córneas o alma de estos redactores de sueños, prosistas universales, proveedores de gestas. Puede ser que algún día las utilicen. Vargas Llosa pidiendo un sombra; Héctor Abad. Cartarescu con biznagas. Juan Gabriel Vázquez, Eduardo Mendoza, Soledad Puértolas, Juan Cruz.

Javier Cercas asombrándose con las conchas finas. O adoptando un adjetivo huérfano que rodara por la plaza de La Marina. Si se les ha tratado a cuerpo de rey pueden coronar una historia. Si se lo han pasado mal, ya saben que la pobreza inspira.

Nos está quedando una columna un poco Vila Matas pero pero si Vila Matas hubiera venido le habría dado una hiperglucemia. Los escritores son a los meta escritores lo que el azúcar al diabético. Imagino a tantos escribidores encerrados de repente en una ascensor, ascensor gigante, ascensor que no va, técnico que no llega, día de fiesta, cada uno contando una historia para entretener, para pasar el rato. Cuándo se jodío el ascensor, preguntaría Vargas Llosa. El olvido que seremos se adelanta, apostillaría Héctor Abad. En un congreso de escritores se saluda preguntando: ¿qué te cuentas?

Antonio Soler de guía por la ruta de las hipolitinas. Pierre Assouline, Piedad Bonnett, Gioconda Belli.

Yo a Jorge Edwards lo invito a gambas de garrucha en el Refectorium, a ensaladilla rusa con jamón ibérico en La cosmopolita o a unos vinos en el Araboka o a lo que quiera en agradecimiento a ‘El museo de cera’. Mi ejemplar de aquella novela lo manoseé casi una semana en trayectos del metro de Madrid. Tenía un pantalón de pana. Yo, no Edwards.

Era marrón y me duró muchos más libros. A mi los pantalones me duran de media veinte novelas y tres ensayos, aunque tengo unos pantalones para la poesía que me pongo poco. Pero los pantalones de pana de entonces aguantaban cuarenta libros, dos desamores, un cambio de ciudad y hasta lamparones de vodka. Manchas de cera, también.