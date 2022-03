Hijos de Putin

Hay una gran diferencia entre ver las imágenes de la guerra transmitidas por televisión desde Ucrania y estar tirado en el suelo y sin salir de casa cuando caen las bombas y por los francotiradores, y eso que solo llevan así dos días y tienen comida y agua, aunque no luz; para informarse solo pueden usar el transistor, aunque la mayor parte del tiempo se reproducen programas, ya grabados, de ayuda al desarrollo y de los objetivos de desarrollo sostenibles de Naciones Unidas. Lo que se pregunta él es dónde está la OTAN, que ha hecho público un comunicado que da cuenta de su no implicación para no aumentar la escalada; en cuanto a la Unión Europea llama a la calma de los ciudadanos que quedan vivos, porque los otros ya gozan de una calma eterna, y ha enviado algún cargamento de galletas y leche.

-Esto no lo veíamos desde la Guerra Civil, quiero decir que lo vieron nuestros padres, aunque eran pequeños… - Pues en las calles están las milicias. Teníamos el enemigo dentro, y aún habrá quienes lo duden. La conversación tenía lugar en un piso de la Malagueta, duramente castigada, como la Comisaría Provincial de Policía, Canal Sur y, sobre todo, el Aeropuerto, pero no así el Parque, Larios, la Alameda Principal… El destructor ruso Moskva está frente al puerto de Algeciras acompañado de otros buques de escolta, y en dirección a Málaga navega el crucero Slava, mientras que la costa está siendo sobrevolada por helicópteros artillados Kamov tipo Ka-27 -que ya han causado daños en posiciones del Regimiento de Artillería de Costa número 4, en San Fernando-. Pero el temor está en las operaciones de castigo desde los cielos con aviones -de base en Argelia- MiG-29, cazas de cuarta generación. En cuanto a los aviones de transporte de tropas, los protagonistas no pueden ser otros que los Ilyushin II-76, con capacidad de hasta 225 soldados, que habían aterrizado el día anterior en el aeropuerto de Málaga tras el asalto de tropas especiales y que está siendo defendido también por cohetes de artillería Uragan-1M. La huida masiva de la población hacia Gibraltar, que cerró la frontera, y el interior es un hecho. Las Tropas de Rifles Motorizadas ya han mantenido enfrentamientos con la Brigada Rey Alfonso XIII de La Legión en su marcha hacia Almería, y con la Guzmán el Bueno X en Córdoba, mientras que la Brigada Almogávares VI de paracaidistas ha contraatacado a las puertas de Sevilla. Las emisiones desde el bunker secreto de la Moncloa -pero menos, porque todo el mundo sabe dónde está- intentan transmitir mensajes tranquilizadores pero consiguen el efecto contrario porque la gente está viendo con sus propios ojos algo muy distinto a lo que les cuentan, estas sí que son fake news, gritan algunos. Los comunicados gubernamentales, por supuesto, no han dado cuenta de la ruptura del Gobierno y de la presencia en las milicias de muchas caras conocidas, a los que se llamó los hijos de Putin. Pero el bunker, donde está el presidente desde antes de que se disparara un solo tiro, ya acoge a más de las doscientas personas para las que está habilitado. Dos secretarios de Estado comentan en el bar que el presupuesto de defensa español, el 1,22 por ciento del PIB, contrasta con el ruso, del 4,26, pero concluyen que los rusos no podrán mantenerlo mucho tiempo, ignorando que la evolución de este presupuesto ha aumentado en los últimos años, mientras que el español sigue sin alcanzar el dos por ciento al que se comprometió en 2014, y que Moscú triplica el porcentaje del PIB en defensa de la UE. Mientras tanto, en Málaga, el alcalde y el resto de la Corporación se han refugiado en el Museo Ruso, creyéndose así a salvo de la invasión, a la que rebajan llamándola «toma de contacto militar», siendo hechos prisioneros y conducidos, con algunos culatazos, por los speznats a un lugar no determinado. Alguien bajo la débil luz de una linterna lee no lejos de allí el Cantar de Mio Cid: De los sos ojos tan fuertemientre llorando, tornava la cabeça e estávalos catando. Vio puertas abiertas e uços sin cañados, alcándaras vazías, sin pielles e sin mantos, e sin falcones e sin adtores mudados. Sospiró mio Cid, ca mucho avié grandes cuidados, fabló mio Cid bien e tan mesurado: — ¡Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto! ¡Esto me an buelto mios enemigos malos!