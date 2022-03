Radiales y varales

Es evidente que todo está volviendo a una relativa normalidad en nuestras vidas comunes. Todo rueda de nuevo y a pesar de la desastrosa guerra, de la que aún no tenemos certeza sobre cuáles serán los resultados, por momentos visualizamos un futuro esperanzador.

Se oyen voces para afirmar que las mascarillas están cerca de desaparecer en interiores como obligación y los más optimistas consideran que esto llega a su fin.

Los hay sin embargo que siguen cautelosos. En exteriores es habitual ver a gran parte de la población con mascarilla, las procesiones llevan cortejos con sus miembros con la boca cubierta -aunque alrededor todos vayan sin ella- y hasta la fecha no se conoce aperturismo tangible ante esta nueva realidad. Llegan voces incluso que comienzan a determinar que una nueva ola está a punto de aflorar y con ella quizá de nuevo la desolación a muchos de nuestros proyectos e ilusiones.

Pero seguimos de frente. Con firmeza, ilusión y sobre todo mucha esperanza. Cosa que, en el ámbito cofrade, está sucediendo con un gran compromiso por parte de todos los actores que componen esta gran compañía. La cuestión es que, antes de que se detuviera la vida normal, nuestra Semana Santa comenzaba a vislumbrar en lontananza un horizonte incierto en cuanto a las ausencias bajo los varales de nuestros tronos y también en las filas nazarenas.

No sabemos si se trata de falta de compromiso, desinterés o simplemente mala gestión por parte de los aglutinadores de personal en esas lides. Pero el resultado era que, poco a poco, se construía una Cuaresma tras otra en la que los miedos aumentaban y las dificultades por consiguiente para llenar tronos.

Y quizá sea el momento de realizar una reflexión común al respecto. Incluyendo a todos. Los que llenan varales y los que no. En el mismo saco deben estar quienes, sin mover un dedo y no hacer ni dos minutos de reunión o atenciones con sus hombres, consiguen llenar metros y metros de aluminio.

Por el contrario, existen los que no consideran que haya mucho problema. Se llevan el susto las semanas antes. Seguidamente continúan hasta cubrir algunos huecos con chiquillos y a volar. Otro año más.

Pero la realidad es generalizada. De nada sirve escudarse en el éxito individual pues el problema es colectivo. Y claramente en relación directa a lo mastodóntico de las proporciones y sobre todo a los kilométricos palos de aluminio bajo los tronos.

La cuestión es que, sea cual sea el criterio de análisis, siempre aparece un resultado no del todo positivo. La estética no es buena. No es bonito visualizar a decenas de personas con una túnica bajo un trono. Masas humanas compactadas que no aportan nada visualmente y que se convierten en obstáculo que aleja las imágenes de los fieles.

Misma situación sucede cuando analizar su capacidad de sostener peso. ¿Es necesaria tanta gente para llevar un trono? Obviamente no. Es más, a partir de cierto número, según hagas el cálculo, hay personas en los extremos de los varales que no hacen prácticamente nada. No llevan peso del trono. Llevan kilos de varal y poco más. El gran peso lo reciben los que se sitúan cercanos al centro del trono y muy especialmente los de debajo. Es física. Se puede calcular en detalle y evidenciar que no hacen mucho por el conjunto.

Pero, además de todo lo anteriormente descrito, resulta que no hay gente para tanto varal. Que ya pasó esa época de masas de jóvenes entusiasmados con el tema. Y cuesta vida y milagros encontrar personal -hombres y mujeres- para llenar tronos.

Podemos escudarnos en argumentos como la talla mínima y máxima para considerar que existe un caladero de gente que no consigue entrar porque son más altos o bajitos. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Reciben las Hermandades y Cofradías cientos de peticiones de personas de esas tallas? No. Rotundamente no.

Por eso, viendo la deriva que está tomando este asunto, quizá haya llegado el momento de aligerar tronos y acortar varales. Antes no iba tanta gente debajo. Pero es igualmente cierto que no se hacían las florituras de ahora. Por eso, quizá haya llegado el momento de sacar la balanza y equilibrar este asunto de alguna manera.

Dice un buen amigo mío que los hombres de trono para muchas corporaciones son billetes de 50 euros andantes. Te sacan del apuro, pagan por ser hermanos y también por sacar tu trono a la calle. Y de ésos, cada vez hay menos.

Ojalá pronto empiecen las valientes a sacar las radiales, cortar metros de aluminio y salir a la calle con la misma honestidad de siempre, pero sin el mal rato de antes. Total, para llevar huecos en Semana Santa en los varales interiores, será mejor que se acorten directamente y acabamos con el problema.

Podríamos hacer una lista de todos aquellos que salen sin llenar del todo hasta su máxima capacidad. ¿Autobús o microbús? Depende de cuántos seamos. ¿No? Pues algo parecido sucede aquí.

Por eso se está trabajando ya en aligerar al máximo el peso de los tronos -especialmente los que son inmensos de grandes-. Con nuevos materiales ligeros. Con la famosa fibra de carbono. Haciendo mesas menos pesadas. Y también comenzando a recortar varales pues ni hay gente para ello ni tampoco hacen falta.

Nuestra Semana Santa tiene que compensar sus proporciones. Y que haya adultos en los cortejos de nazarenos y menos gente en los varales. Hoy comienzan algunas ese camino y ya enchufan la radial.

Mientras tanto, otros, siguen aferrados al número de gente para vender a sus hermanos que así irán mejor. Lo que no sabemos es si se refiere al trono o a las cuentas.

Viva Málaga.