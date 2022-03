Regreso a Madrid

Dos años sin pisar la ciudad amada suponen un largo sacrificio, una desesperanzada espera, una cierta nostalgia de paseos sin rumbo por rutas conocidas, un deambular ajeno, que suele conducir a la vista de los altos pináculos góticos de los Jerónimos, recortados sobre el azul intenso del invierno de Madrid. Coincide la esperada visita con el corto espacio de tiempo que ha transcurrido entre la muerte de Jonathan Brown y la de John H. Elliott, los enamorados de España, amantes de Velázquez y soñadores del Salón de Reinos, en el antiguo Alcázar, centro del mundo y escabel de los Austria. No llegaron a tiempo de verlo.

Volver a Madrid y encontrarla tan deslumbrante como ayer, pero enriquecida por la belleza de vivir tranquilos, la iluminada opulencia nocturna, la belleza de terrazas llenas de gentes, que solo anhelan la risa de una cerveza, o un vermut con soda al tibio sol del barrio de las Letras, es una alegría eterna. Mientras muy cerca, en nuestra misma Europa desconocida, en el helado dolor de la huida, el abandono del hogar con todos sus pequeños tesoros en forma de fotografías y recuerdos a cuestas, otras gentes, que igualmente solo desean unos instantes de felicidad, que les niega un miserable sátrapa infernal, junto al ancho Dniéper que grita y llora la muerte de niños desventrados y lacerados en un bombardeo a un hospital infantil. Cómo se puede derramar la sangre humana no alcanza a mis pobres entendederas, pero lo de asesinar bebés, o disparar a madres gestantes, es algo que saca de dentro del estómago, de los rincones del alma el odio más feroz de que seamos capaces y pedir venganza al cielo en forma de una daga justiciera.

Vuelvo a Madrid para olvidar la maldad y paseo por sus anchas avenidas, vuelvo a los lugares de siempre, a esas instituciones de antigua sabiduría de cocina, que son las casas de comida de Madrid, a tomar ensaladilla rusa y croquetas , a pedir una caña como solo en Madrid se sabe tirar, vuelvo a vivir, vivir ese algo tan hermoso como la cotidianeidad, vivir entre libros, al amor de las acacias, al ruido del tráfico, a la grandeza señorial de Cibeles en su carro de leones, encendida de noche en amarillos y azules en honor a la mártir Ucrania, al Chamberí añorado, al olor de los cruasanes, a ese cruce de bellezas en que confluyen el Palace, el Ritz, las Cortes, el Thyssen, la Academia, los Jerónimos, el Prado, centrado en el Neptuno de los caballos marinos, todo eso es volver a la vida y a la civilización después de los dos años de destierro y confinamientos producidos por un virus, por el que nadie se ha atrevido a pedir cuentas a otro sátrapa tiránico, por el pánico que provocan sus miles de millones de chinos y de dólares.

Vuelvo a Madrid. Al Thyssen, a ese lugar mágico creado por el coleccionismo entendido como una de las bellas artes y como una forma de inversión y ahorro a través de la belleza, y por los poderes públicos, que han estado a la altura de adquirir la que posiblemente fuera la mejor colección privada de arte del mundo. Una soberbia exposición de arte norteamericano que, a las grande joyas contemporáneas desde Hopper al expresionismo abstracto de los Pollock y compañía, acompaña un bellísimo despliegue de grandes del XIX, como John Singer Sargent, Winslow Homer o Whistler, que parecen esperar la aparición analítica de Henry James con sus papeles de Aspern en mano y, especialmente, una sorprendente y desconocida colección de paisajes de las grandes praderas, las inmensas montañas, los lagos de Nueva Inglaterra y los Catskills, los campos infinitos y los bosques oscuros de la grandiosa naturaleza americana. Y más tarde una visita a mis queridos, Santa Catalina de Alejandría de Caravaggio, Giovanna Tornabuoni de Ghirlandaio y el Joven caballero del armiño de Carpaccio, que luce esplendoroso tras su magnífica restauración de la que ha resurgido en frescor de la juventud. Tras la inmersión en el corazón de Italia en diciembre, visitar estas tres joyas tiene algo de vuelta a un pasado que fue ayer, pero parece lejano.

Vuelvo a Madrid. Regreso al Prado. Siento una especial emoción al entrar, como la vuelta a casa después de mucho tiempo, como el regreso a un lugar en el que he sido feliz, como fisgonear por las esquinas de un lugar que se conoce bien, para saciar la curiosidad de comprobar lo que ha cambiado. El Prado, hasta cuyo nombre es solemne, que evoca un mundo soñado, como de pisadas suaves, con el constante murmullo de la muchedumbre que lo abarrota y que en algún momento rompe una destemplada voz. Los grandes museos tienen nombres que evocan grandeza, que suenan y consuenan, ajenos a la vulgaridad, nombres que solo inspiran amor reverencial y que, cuando se tiene la fortuna de visitar casi a solas, como me ha ocurrido recientemente en los Uffizzi, dan la sensación de que son los personajes de los cuadros los que lo observan a uno detenidamente, en vez de lo contrario. Como me ha ocurrido esta vez en el claustro de los Jerónimos, que he visitado solo, solo deambulando entre el Cesar Carlos, Felipe II y mi amada Emperatriz Isabel de Portugal, vista a contraluz de uno de los arcos del claustro, mientras me sentía curiosamente observado por su esposo Emperador y su hijo el Rey Prudente desde la altura marmórea de los Leoni. Y de ahí a las salas de los Austrias, empezando por la infanta Margarita y el príncipe Baltasar Carlos en negros y brillantes tafetanes, sin joyas, con el Toisón pendiente en un lazo de seda de Martínez del Mazo, porque los realmente grandes no necesitan adornarse de pedrería, ni abalorios, ni quincallería, porque ellos mismos son el mejor adorno en su hierática elegancia. Y el impresionante duque de Pastrana de Carreño de Miranda con aires de Van Dyck. Las hijas amadas de Felipe II, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, la lectura de cuya correspondencia paterno filial es un relato de amor inmenso, de cuidados, de consejos, de ternura del vilipendiado y calumniado rey por parte de luteranos, calvinistas y anglicanos, magistralmente retratado por Sofonisba Anguissola, desgranando las cuentas de un rosario en su mano e igualmente con el único adorno del Toisón colgando de un simple cordón y la estrella blanca de la alta gorguera de encaje almidonado en innumerables pliegues y ondulaciones. Y Mariana de Austria, ataviada como la Virgen de la Soledad de Las Palmas, o al revés, que nunca se sabe, estando entre madres de reyes, evocadora junto a María de Hungría de las hermosas Descalzas Reales. Y de ahí al aire de Velázquez, a la atmósfera que es la Pintura con mayúscula, la solemne y sosegada tranquilidad del enfrentamiento entre Carlos V en Muhlberg y las laberínticas Meninas, que no se sabe dónde empiezan, ni donde terminan, con los reyes reflejados en el espejo y el aposentador real, que abandona la cámara regia por una puerta al fondo. Y el Conde Duque, que hizo a Elliott cambiar de carrera y de vida y Felipe IV anciano, guiando el mostacho a la usanza borgoñona. Y la displicente dejadez y elegante indolencia del Infante Carlos al sujetar un guante con dos dedos de su alongada mano azulada y el omnipresente en esta familia Toisón de Oro. Solo Velázquez era capaz de tan elevada dignidad.

¡Cuánta razón, cuánta historia, cuánta maestría, cuánta verdad, cuánto desinteresado amor encierran las páginas de la obra magistral, que escribieron entre Elliott y Jonathan Brown!, Un palacio para el rey: El Buen Retiro y la corte de Felipe IV. Ahora ambos andarán por la apoteosis celestial austríaca de la cúpula elíptica de Carreño de Miranda y Rizzi en San Antonio de los Alemanes en la calle de la Puebla del eternamente retornado Madrid.