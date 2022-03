Ganadería caprina como vía de inclusión social

Soy veterinaria e hija de ganaderos, los animales siempre han sido parte de mi vida, no imagino una existencia sin estar vinculada a ellos, de una forma u otra, como mascotas o como pacientes, creo que enriquecen nuestra vida en muchas ocasiones más que algunas personas, si no lo creyera así, me estaría dedicando a otra cosa. El hecho de conocer la realidad del sector primario desde varias perspectivas, como hija de ganadero y como profesional, me hace tenerle mucho respeto, siento su realidad como algo mío y me lleva a centrar gran parte de mi esfuerzo laboral en darle el reconocimiento social que se merece.

La realidad de las ganaderías andaluzas es una masculinización del sector, envejecimiento y un gran vacío de relevo generacional. Estas características que a muchas personas de zonas urbanas les suenan de lejos, como un ‘gracioso’ tintineo de las cosas que pasan en los pueblos y que les son totalmente ajenas, puede que empiecen a serles menos indiferentes cuando se produzca una falta de producción primaria local y nuestras mesas dependan totalmente de los productos que hayan sido producido a miles de kilómetros. Entonces puede que empecemos a considerar la importancia de las personas que cultivan la tierra y cuidan ganado como lo que es, de importancia primaria. Las ganas de contribuir a frenar el sangrado de población que viven los entornos rurales me han llevado a ser parte de ‘Rumbo al Campo’, programa de inclusión e inmersión rural caprina promovido por la Asociación Arrabal-AID y la Diputación Provincial de Málaga, financiado en el marco del convenio de colaboración entre el Centro de Innovación Social La Noria y la Fundación la Caixa. Una iniciativa con una doble vocación: Por un lado, contribuir a que exista mano de obra para las ganaderías caprinas malagueñas frenando la despoblación rural; por otro, dar una oportunidad de trabajo a personas en riesgo de exclusión social, que ven complicada su inclusión laboral en la ciudad. Como esperábamos, la experiencia está siendo muy intensa, hay muchas piezas en este puzle y todas ellas son decisivas y delicadas, tanto las personas que soportan tremendas situaciones de vulnerabilidad como las propias ganaderías. Gracias a este programa estamos consiguiendo que 9 participantes descubran el día a día de las ganaderías e incluso dos de ellas cuenten con muchas posibilidades de ser contratadas. Hace tres semanas llevaba en mi coche a un hombre nigeriano que había llegado a España huyendo de su país y cuya familia se encontraba en Mauritania. Llegamos a la casa donde vive durante sus prácticas, visitamos la ganadería, descargamos las escasas pertenencias que tenía y el menaje que nos ofrecieron en la Asociación Arrabal-AID. La expresión del hombre me conmovió. Estaba ilusionado, contento, nervioso, expectante, su mirada contenía las ganas de que su sueño se hiciera realidad. Ganas de poder trabajar, de traerse a su familia, de seguridad y sentirse integrado socialmente, de tener un oficio y vivir de él. De vuelta, con el corazón rebosante de ilusión, reflexioné sobre el hito que estábamos consiguiendo: por un lado, ayudábamos a un hombre a rehacer su vida brindándole la oportunidad de una profesión y por otro, estábamos repoblando un pueblo pequeño, si todo iba bien, con una familia con niñas. La ilusión se contagia y sinceramente, en este caso, no sé si él me contagió a mí o fue al contrario, lo que sí sé es que, ese día los dos estuvimos sonriendo toda la mañana.