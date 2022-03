Incertidumbres y certezas

Desde que el hombre se hizo consciente o la conciencia hizo al hombre, la incertidumbre nos ha acompañado como enemigo natural, del mismo modo que la ignorancia y el conocimiento han sido nuestro aliado y amigo. El conocimiento es la herramienta con la que hemos podido generar sólidas certezas y la ignorancia nos da, sin esfuerzo alguno, la misma sensación de certeza, más sólida si cabe, aunque no tan cierta. Nada como no saber qué puede pasar para que termine pasando cualquier cosa. Cuanto mayor es la incertidumbre mayor es el desasosiego; una cosa es no saber lo que va a pasar y otra ser consciente de no saberlo. Por eso solemos vivir bajo un gran marco o paradigma que delimita los extremos de lo posible a lo que llamamos cultura o civilización, y ahí nos desenvolvemos sin predecir igualmente el futuro y sin embargo con un futuro asumible, pero cuando ese marco se quiebra, tiembla o desaparece se va con él la tranquilidad y entonces el miedo, aupado por la incertidumbre, toma las riendas de las decisiones volviéndolo todo aún más impredecible y llevándonos al disparate.

Y es que este barco de la vida que navega por el mar del tiempo, necesita una conciencia que lo capitanee y marque el rumbo sobre el inmenso océano dejando estelas más o menos rectas ante la zozobra que le den cierto sentido a un destino del que nadie escapa. Porque cuando se suelta el timón, y nos aborda el miedo, la deriva nos arrastra hacia mares más oscuros y salvajes donde baten las olas contra el casco como amenaza que llama a la puerta. Demasiado grande la embarcación como para tirar ahora de remos, demasiados tripulantes como para dejarla a su aire, demasiada incertidumbre como para taparla con ignorancia, necesitamos más que nunca las manos firmes del conocimiento agarrando los mandos de las decisiones que nos devuelvan a un mar en calma.