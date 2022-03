El Partido Popular ha decidido que no tiene más remedio para gobernar en Castilla y León que admitir a Vox. Vox es un partido nacionalista español altisonante considerado de extrema derecha; por otro lado se presenta como un competidor directo de los populares dentro de su electorado. Su capacidad de convencer a los votantes parece ir en aumento, pero esa es otra incógnita que el tiempo se encargará de despejar. Ya lo hizo con Unidas Podemos cuando el PSOE no tuvo otra que recurrir a la extrema izquierda antisistema para formar gobierno en España. Los socialistas incluso fueron un paso adelante al pactar con los herederos de la banda terrorista ETA y los independentistas catalanes que aún tienen en sus planes acabar con la unidad territorial de este país. No sé en qué plano ponerlo para que cualquiera pueda entender la injusticia comparativa de esta urgencia del pacto que, parece ser, según corresponde a la derecha resulta inviable desde el punto de vista de la higiene democrática y conforme le afecta a la izquierda es absolutamente normal y se puede admitir sin poner ningún tipo de objeción. ¿No es la ley del embudo?

La reciprocidad indispensable para consolidar una opinión pública ecuánime no existe desde el momento en que al PSOE se le supone una autoridad moral superior para gobernar con la izquierda extrema mientras que está mal visto que el PP lo haga con su homóloga de la derecha. Dejo ya a un lado a los proetarras, cómplices de asesinatos, y a los separatistas. ¿Cuál es la vara de medir?, pregunto. Isabel Díaz Ayuso ha denunciado ante la Fiscalía doce contratos de 326 millones adjudicados durante la pandemia por el gobierno que preside Pedro Sánchez supuestamente a familiares y conocidos, después de que se disparasen sobre ella las sospechas de unas contrataciones que afectan a su hermano en las mismas circunstancias. La presidenta madrileña quiere saber si se investigan a todas las familias o solo a la suya. Digamos que es lógico.