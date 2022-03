Entre una calima caliza

Tras una larga ausencia, después de esperarla en cualquier rincón de Málaga, aparece la celebrada Celia revestida como ‘mujer celestial’ para completar el universo de los significados del agua, el cual quedaría huérfano sin los elementos que componen la lluvia. Ésta no solo limpia la atmósfera, la materia…, sino también, con gran desvelo, esclarece la memoria, el espíritu y la miseria humana: hoy, ininteligiblemente, más presente en nuestro pesar absorto por la sinrazón de una guerra urdida por la detestable ambición de un personaje deshumanizado por la maldad que genera el poder más tiránico. En este sentido, la lluvia anuncia la vivencia de una época que nos usa y nos desgasta.

Entre una calima cobriza, ha tornado la lluvia como serena alegoría de fertilidad. Estas noches han reaparecido los aguaceros por los tejados, sobre las ramas de las jacarandas, a través de la bahía mecida por el mar pluvioso. Ha vuelto a llover un agua persistente que hace crecer con alborozo las torrenteras para arrastrar las desventuras de nuestros días, la atrocidad, el delirio, la sorda y mezquina furia de los déspotas y comienza a dar un fluir presocrático al río Guadalmedina: ¿cómo conocer un orbe que, aparentemente, no cesa de cambiar? Sin embargo, la lluvia no es sólo un símbolo, sino que al actuar se convierte en rito. Su presencia llama al recuerdo, logra salvar el tiempo y se convierte en evasión, en un intento por recuperar la infancia, la reminiscencia de un mundo dibujado más por las trazas de su paisaje decoroso que por sus perfiles físicos. Así, la lluvia supone conectar presente con pasado gracias a una travesía atemporal. La escritora y compositora argentina Silvia Schujer, en su cuento ‘El hipo del tucán’, me dice: «Y hay veces que llueve todo el día. / Y hay días que llueve muchas veces. / Y hay lluvias que duran muchos días. / Y hay días que duran mucha lluvia. / En fin...». Bienvenida, Celia.