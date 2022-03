Guerra y vida

Ha dicho Biden que la guerra en Ucrania puede ser larga y durar años. Biden tiene más de ochenta años, la vida resuelta, el currículo culminado, la biografía dictada. Ojalá no sea esa la perspectiva, la de un hombre en la propina vital, al que le dicta la frase la resignación, el estoicismo o un trago de coñac en la soledad del despacho oval. Que ni es tan oval ni se utiliza. Ojalá que esa proclama sea rebelde y dicha pensando en sus nietos. Tal vez regordetes y aficionados a los cereales y los Pokémon. La constitución americana debería dictar que todos los presidentes tuvieran nietos obligatoriamente. Les haría tomar las decisiones de cara al futuro y no de cara a las elecciones. Claro que eso (no) pasa en todo el mundo. También tendrá Putin nietos, familia, según la rumorología, a salvo en un búnker en Siberia. Al menos Putin no es como Stalin: manda a la gente también a Siberia pero con comodidades. Sobre todo: con futuro.

Biden ha dicho igualmente que el autócrata ruso es un criminal. Y no sabemos si lo dice como anciano de vuelta de todo que nada teme, como líder valiente o como norteamericano arrogante. Nos da igual, casi, alguien tiene que decirlo. Estamos ya en esos días críticos en los que no se distingue la prudencia de la cobardía. Nos pasa con los líderes de la UE. El criminal de guerra podría estar enfermo. Unos medios especulan con que se le ve muy hinchado, otros con que no mueve un brazo. Se habla de males que atenazan el organismo de Putin y de su prisa por ir más rápido que la biología. Y ahí anda el juego, entre un anciano y un autócrata presumiblemente enfermo. El resto de líderes, cómo están sanos, contienen la respiración. O dictan sanciones o proclamas. Las bombas caen sobre los teatros. Una vesanía muy vieja.