Málaga está de moda, se nombra en los medios recurrentemente, aunque es notoriedad efímera. Parece surgir de una buena estrategia del Ayuntamiento junto con otros ‘actores’. Un ejemplo es el patrocinio del Festival de Cine Español de Málaga durante años por una cadena televisiva, algo calará. Mucho dinero se ha diversificado en promoción y se van recogiendo frutos.

Crear imagen y marca de ciudad es complejo, costoso y su mantenimiento igual, sobre todo para que esté respaldada por la realidad: Málaga Ciudad Genial, Málaga Ciudad de los Museos, Málaga Ciudad de Cine, Málaga Work Bay, Málaga Tech Park... Lástima que en esta ciudad no podamos vivir sin compararnos y nuestro alcalde encuentre parangón con Barcelona, como referente, y en eso le hace a nuestra ciudad flaco favor, y me sorprende, porque siempre he querido pensar que su inteligencia podía capear presiones, consignas de partido y otras cosas. Quien ame Málaga no puede copiar otras ciudades cuyos modelos de desarrollo han caducado. Barcelona, tan cosmopolita, que ha perdido su personalidad, acompañada de icónicos rascacielos en lugares que ensombrecieron su carácter mediterráneo y que por la euforia del turismo sin control va expulsando a sus ciudadanos y facilita guetos y populismo en su defecto. Pero está de moda desoír a los expertos y aquí nuestro declive identitario puede engullirnos si construimos la Torre del Puerto, no hacemos el Bosque Urbano-BUM-, extinguimos familias ciclistas, descuidamos los barrios, ninguneamos al ciudadano…

El alcalde puede traer la Expo Internacional 2027 a Málaga, pero quizá para entonces nos hayan chafado el «carácter alegre, abierto y hospitalario de nuestra gente», como publicita. Querer parecerse a Barcelona, donde no gobierna el PP y alabar y copiar sus conquistas, puede provocar que al Circo de Málaga le crezcan los enanos (y las Torres).