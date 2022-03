Calima, ten piedad

Hay días que son para quedarse en casa, no hay ninguna duda. Pero quedarse a la fuerza ya es otra cosa. Y últimamente nos estamos acostumbrando a encerrarnos porque sí. Con los estados de alarma, después ilegales, por cierto. Ahora por la calima, quién me lo iba a decir. En Ucrania por la guerra, aunque no saben si es mejor meterse debajo de la cama, bajar al refugio, si está a mano, o que pase lo que Dios quiera. Incluso hay quien se queda en su domicilio, vota telemáticamente, se aprueba la reforma laboral y corre al Congreso para explicarse, la verdad es que los hay… Pero la borrasca atlántica Celia es otra cosa y el polvo sahariano nos retrotrae, qué sé yo, a cuando los benimerines andaban por Al Andalus. Y como llueve, menos mal para esta pertinaz sequía patria, pues cae barro, anda que los autolavados no lo agradecen ni nada. Pero todo tiene su belleza. Tras los cristales del salón contemplo una Málaga pocas veces vista, porque este episodio es histórico, la ciudad naranja. Y, además, salimos en las noticias, también la competición por la Copa América, como una de las ciudades más contaminadas del mundo, antes que Pekín, incluso, y eso se agradece, aunque sea por un suspenso. Por si fuera poco, España, o lo que queda, y Málaga, parecen lo que son, Marte, el planeta rojo, sí este color se impone en la colección de esta temporada. Me recuerda El eclipse, de Antonioni, con aquella magnífica Mónica Vitti, que creyó amar a un joven dedicado a las finanzas y sumamente egoísta. Y vuelven a saltar las alertas, no solo por los ingresos, curados y muertos, sino por la calidad del aire, extremadamente desfavorable, parece que ahora el ser humano ha encontrado su vulnerabilidad en el aparato respiratorio, ¿y si esto quisiera decir más que lo obvio? Bueno, tenemos el cambio climático como saco para meterlo todo ahí, y Putin, que al presidente de aquí le sirve como navaja multiusos. Lo que más fastidia es la vuelta de los expertos, los simones, que recomiendan cerrar las ventanas -no te fastidia, las voy a tener abiertas con estas temperaturas-, salir con mascarilla, esto no me importa, me he acostumbrado, las amo, o las amo porque me acostumbré, y limitar las actividades al aire libre, aunque de eso me encargo yo desde siempre. La verdad es que no paramos. No hemos acabado la pandemia cuando ya tenemos una guerra y una crisis desorbitada de la energía, y es que estamos muy bien gestionados. Nada, nos ha tocado vivir tiempos interesantes. Y no sé por qué se me viene a la cabeza la novela de Marsé, Encerrados con un solo juguete. El polvo lo cubre todo, casas, aceras, coches y sábanas y avanza hacia la increyente Holanda. Los cielos están oscurecidos, no recuerdo una escena igual y quien no se contenta es porque no quiere, cuando uno ha perdido ya los deseos por las cosas y el interés por las personas…, es verdad que te quedan los libros de Cumming o, una vez más, las pinturas negras de Goya y su magistral óleo al secco. Bueno, y hacerte preguntas, cada año que pasa todo se vuelve más oscuro y me asaltan más interrogantes, como si supiera menos, lo que es sencillamente verdad, ¿por qué los sindicatos no se manifiestan contra el Gobierno?, ¿qué va a hacer Von der Leyen con el ejemplar comportamiento de Polonia con los refugiados?, ¿por qué no media Greta y para la guerra?, ¿se le ocurrirá a Martínez-Echevarría accionar las puertas giratorias y contratar a Casado como hizo con Rivera o ya está escarmentado?, ¿quiénes están detrás del asesinato de Lucía Garrido y todo lo demás?... yo creo que hay preguntas que no tienen respuestas, como esas ecuaciones diofánticas... Creo que he visto más de lo que creía que podía soportar, ¿y qué hago, entonces, con todo lo que me sobra?, no puedo desprenderme de tanto, creo que casi desaparecería. Pero lo que más me interesa ahora es el rampante pensamiento único al que nadie se atreve a lancear. Fernando Pessoa lo había dejado claro:

¡Ojalá pudiese oír la voz humana de alguien que confesara no un pecado, sino una infamia; que contara, no una violencia, sino una cobardía! No, son todos el Ideal, si los oigo y me hablan. ¿Quién hay en este ancho mundo que me confiese que ha sido vil alguna vez?