Forofos ilustrados

Lunes. Leo que en uno de los contingentes de armas que se envían a Ucrania van tropecientos carros de combate, no sé cuantos fusiles, tantos chalecos antibalas. Y tal. Pero también: veinte millones de balas. Veinte millones. Me pregunto qué huesos romperán, que tejidos dañarán, qué corazones explotarán, qué estómagos reventarán. Quiénes dispararán. Veinte millones de balas. Ni idea tengo, ni quiero, de logística y armamento y duración de municiones pero esto, joder, ¿va para largo? Horror.

Martes. Me llega ‘Sueños y naufragios’, de Cristóbal Villalobos, que es profesor, historiador y columnista. Villalobos tiene un aire siempre como de venir de una conferencia y es hombre muy aficionado a Ruano, Chaves Nogales o Agustín de Foxá, de quien ha escrito bastante y ha estudiado su correspondencia. Un hombre con buen gusto. Sueños y naufragios (Libros del K.O.) va sobre el Málaga. Sobre el fútbol. Villalobos le mete pasión y educación sentimental a un libro que se lee bien y rápido y que derrocha ternura. Es una colección muy cuidada de libritos de bolsillo en la que estará también Jabois escribiendo del Madrid; Enric González sobre el Español; Ignacio Martínez de Pisón sobre el Zaragoza o Antonio Agredano sobre el Córdoba. La última vez que vi a Villalobos fue en un bolo en el CAL. Después nos tomamos una cerveza con Cristóbal G. Montilla y Alfredo Taján en la plaza de la Merced. Una Alhambra fría creo que fue. El dinero de esa mesa redonda me parece que me lo quemé con Amaya en un Parador que tenía vistas al mar. Leyendo a Villalobos evoco recuerdos propios de La Rosaleda. Aquel partido con mi padre, mi tío y mi primo del Mundial 82 (URSS-Escocia); tantas veces viendo al Barca... el 1-4 del Barcelona de Maradona al Málaga. Una vez me firmó un autógrafo Perico Alonso. En el Meliá Costa del Sol de Torremolinos. Lo conservé muchos años. Pero: las empresas de mudanza no trasladan la memoria.

Miércoles. Un escritor coqueto que en vez de quitarse años se quita libros. Tiene publicado diez pero dice que son siete. Se obsesiona y borra rastros y datos y falsea biografías.

No sé. Se me ocurre de repente. El asunto da para un relato, quizás.

Jueves. ‘De repente, un instante’. De Inés Montes, libro de relatos premio Andalucía de la Crítica 2021. Lo presentamos en el Ateneo de Málaga Francisco Morales Lomas, Amaya y yo. Montes es una escritora de gran sensibilidad, poeta que le saca literatura a los objetos incluso. Por ejemplo a las gomas de borrar. De ello va uno de los cuentos. De esas gomas Milán míticas de nuestra infancia. De su capacidad de borrar. Real o metafórica. Esas gomas que a veces quisiéramos. Para borrar «amantes monótonos», pelmas, males, desgracias. Después del acto saludamos a Antonio Jiménez Millán, poeta grande que prepara libro. Y a Rosa Romojaro, luminosa y brillante, una de las mejores poetas de este país («Te di un premio, Loma te acuerdas?).

Después tomamos unos vinos y albergo un repentino pero no imprevisto antojo de aceitunas que sacio con unas gildas algo picantonas. Mañana compraré. Soy ya clara presa del miedo al desabastecimiento. Al desabastecimiento de ideas también. Tantas cervezas en la nevera no quedan.

Viernes. Llego aliviado al plató después de llevarme por despiste a mi casa el micrófono el día antes. Lo devuelvo avergonzado. Ha pasado la noche en un cajón. No me fiaba de que siguiera oyendo. Mis conversaciones, latidos, pensamientos, intenciones. A la noche, participo en la tertulia de Hora 25 de la Ser con Aimar Bretos. En el Carpena. En el piso de abajo es la gala del Festival de Cine. Veo actores. Y gente que actúa.