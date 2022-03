Para los poetas, metaforizar es el arte de escribir con el florete más afilado, mojado en el tintero de la imaginación más preciosista; los carniceros metaforizan con las proteínas verdes que obedecen al Pantone verde de Irlanda; para los tatuadores, metaforizar es inscribir enunciados imperecederos en piel ajena; para los cantores, sustituir el silencio de una alegoría; para los enamorados, un sesudo tratado libidinoso de hormonas desatadas... La metáfora es una excelsa madre de las ideas, sin corsés ni condicionamientos. Cada disparo del fotógrafo es la metáfora de un instante. Creo que era Lacan, el psicoanalista francés, quien afirmaba que los síntomas de las patologías psicológicas eran metáforas para el conocimiento. Y, en mi humilde opinión, no mentía.

La historia es un manantial inagotable de metáforas de todo tipo: emocionantes, sesudas o simplistas, horteras o refinadas, torpes o ben trovatas, crueles, valientes, coloridas, alegres, ensombrecidas, tristes, de brillante fuste o de torpeza inabarcable... Todas las realidades, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, en sí mismos, son dignas metáforas en avanzado estado de gestación.

La ironía es una metáfora, la mirada, en sí misma, es la explicación extensa de una metáfora, la luz, la sombra, la siesta, son metáforas. Spinoza, Einstein, Cervantes, Shakespeare, Caruso, Leonardo, Alejandro, Platón, Picasso, Miguel Ángel, Jesucristo, Buda, Mahoma..., fueron metáforas irrepetibles.

Ocurrió el pasado martes. Eran las 11.30. Llovía tierra fina y roja como la tierra roja del Sahara, que conforme descendía se hacía agua nada clara, como el agua nada clara de Málaga, que no es mucha, pero existe, que esta vez venía vestida de rojo. El agua arenosa del miércoles era, sea, agua avergonzada, sea, agua en periodo menstrual, sea agua alcoholizada hecha sangría, sea todo a la vez. A saber.

Lo que sigue ocurrió en un colmado de barrio, del barrio ese en el que los percheles que le dieron nombre ahora parecen haberse convertido en lanzas de rejoneo azuzadas contra una parte de sus habitantes, muchos nacidos allí, en el corazón del Perchel primigenio. Mientras me guarecía de la inclemencia de las aguas y las arenas rojas, entró un señor vestido de lluvia roja o, ¿quién sabe?, quizá más que vestido lo que venía era emborrizado a base de agua de lluvia y arena roja.

–Buenos días amable tendera. Por ventura, ¿vende usted paraguas para las lluvias rojas?

–No señor, esto es un colmado, es decir, una metáfora del colmo de cosas comibles.

–¿Y copas de Borgoña? A mí la sangría me gusta con vino rosado de Borgoña.

–Señor, esto es un colmado...

–¿Y compresas? Por casualidad, ¿no venderá usted compresas sanitarias para las lluvias rojas?

–Insisto, esto es un colmado. Ya sabe, una metáfora del colmo de cosas, rojas o no. Cuando mi tatarabuela lo abrió vendía de todo, paraguas y copas de Borgoña y compresas sanitarias, pero los tiempos cambiaron y hace ya mucho tiempo que dejamos de vender ese tipo de adminículos. Ahora solo aspiramos a ser el colmo alimentario del barrio.

–¡Qué tiempos aquellos, ¿verdad...?! Y, dígame, grácil tendera, por casualidad, ¿no tendría usted metáforas rojas de paraguas o compresas rojas metafóricas o metáforas de sangría, o algo así, que pudieran servirme para hacer el apaño momentáneamente?

–Uf..., de eso mucho menos, caballero... –respondió la tendera mirando al cielo hecho techo, mientras que con su espalda torneada por los años componía plásticamente la perfecta metáfora de una añoranza.

Entre tanto, el agua y la arena llovederas habían amainado, así que aproveché para continuar mi marcha absolutamente embelesado por el espectáculo presenciado. Han pasado cinco días y aún me asalta recurrentemente la conversación entre ambos personajes. La una, la tendera, no solo fue la expresión del savoir-faire en un acto de servicio, sino que con su talante podría ser la metáfora universal de la celsitud en un colmado. El refinado cliente, igual, más que un comprador impulsivo, a pesar de no haber solucionado su problema, fue la metáfora de un cliente educadamente comprensivo y empático. La escena en su conjunto fue la hipóstasis de la calidad intrínseca que debiera verificarse en todos los actos de prestación de servicios.

De la misma manera que Putin es la metáfora de la muerte caprichosamente inducida, por mi parte estoy convencido de que cuando seamos capaces de conjugar con perfección el verbo comprender, sabremos que el mundo, en su versión holística, es la perfecta metáfora de algo trascendental.