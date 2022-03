Seis sencillas verdades, para no engañarnos

La primera, que Vladimir Putin pertenece a la desalmada estirpe de los peores tiranos de la historia. La segunda, que tiene a la mayoría del pueblo ruso detrás, al igual que en otros tiempos y países sucedió con los dictadores más peligrosos. La tercera, que a diferencia de ellos Putin tiene el arma absoluta que Hitler buscaba y no logró: el poder de borrar la historia del mundo de un plumazo. La cuarta, que todos los enemigos de la libertad en el mundo (incluido el interior de nuestras casas) guardan una hostilidad hacia las democracias, por lo que los apoyos verdaderos no son tantos. La quinta, que solo superaremos la amenaza que se cierne sobre nuestro modo de vida si no tenemos miedo, estamos determinados a defenderlo y aprovechamos esta dramática coyuntura para mejorarnos. La sexta, que una vez superada la crisis habremos de aprender otra vez a convivir con nuestros enemigos.