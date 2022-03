Woody Guthrie componía e interpretaba canciones que gustaban a los estadounidenses comunes de los años 30 y 40 del siglo pasado. Su influencia llega a nuestros días porque Bob Dylan sigue vivo, aunque no se parezca a él y aunque el hombre común tampoco se parezca al de entonces. Guthrie era de gustos pacíficos pero en la segunda guerra mundial su filocomunismo le convirtió en un beligerante antifascista. A principios de los cuarenta pegó en su guitarra un lema que decía “Esta máquina mata fascistas”. La frase triunfó y ha sido reutilizada en muchas ocasiones en los siguientes 80 años.

La guitarra de Pedro Sánchez es una máquina que señala fascistas. Vox le debe más a Pedro Sánchez que a Vladimir Putin. La táctica polarizadora de “Sánchez o el fascismo” dio visibilidad, audibilidad, olfatividad, gustatividad y tactilidad a la abascalidad. ¡Lo que hay que hacer para gobernar en minoría!

La guitarra de Sánchez nunca estuvo tan poco afinada como estos días en los que pedir soluciones contra la inflación convierte a los manifestantes en fascistas. Claro que hay camioneros ultraderechistas tocando en claxon y asilvestrados camperos de la España profunda que van el fin de semana a la España vacía siempre que no haya manifa y claro que se les van las manos solas desde las caceroladas de pandemia, pero confundir esa parte con el todo impide ver que la inflación galopante adelanta los camiones parados en la cuneta de la ruina, que los campesinos tienen que vender cosechas y leches por debajo de los precios de producción y que comprar lo mismo cuesta más dinero cada día.

Ahora, la solución gubernamental no consiste en que la gente se meta en casa y los negocios cierren hasta que baje la gasolina. No hay vacunas contra la inflación ni mascarillas contra el contagio de la subida de precios. Se entiende que en una Europa con distintas mentalidades y situaciones económicas no encuentren una solución fácil. Se entiende menos que porque no den con una solución agranden un problema.