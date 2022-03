Por lo menos llueve de nuevo y renueva la lluvia el viejo suelo y rebrota el agua la alegría que nos esconde la sequía, porque apenas caía agua, y a todo lo que va ocurriendo, que no es demasiado bueno, le teníamos que sumar la escasez de agua, en ríos pantanos y montañas, que se iban secando igual que las relaciones que no se riegan, y se iban muriendo igual que ellas, por abandono, desdén y descuido.

Pero ha vuelto por fin la lluvia a regalarse, aunque es verdad que venía al principio impregnada de barro, como esos grifos que llevan tanto sin abrirse y sale un chorro primero sucio y marrón y uno lo deja correr hasta que se va aclarando y ya se atreve a poner la boca debajo o las manos, o algún vaso y de nuevo dispone de agua potable para saciar la sed o la necesidad. Del mismo modo va cayendo la lluvia cada vez más clara, más limpia, más amena y nos va quitando de encima un gran problema.

Hay problemas que se solucionan así de fácil, tan sólo esperando a que caiga la solución llovida del cielo y disuelva los males o se los lleve corriente abajo y sólo quede el mal recuerdo, pero eso ocurre con las cosas que no están en nuestras manos o en las de otros, para el resto podemos hacer lo mismo, pero no resultará igual. Aunque a veces parezca que sólo nos queda eso, que la única manera de arreglar algo es no hacer nada hasta que llueva. Lo malo de pensar así es que cada vez llueve en menos sitios, sobre menos gente, y cada vez con más barro, y entre lluvia y lluvia no llega para hidratar el suelo ni calmar la sed de tantas bocas. A veces no queda otra que volverse tormenta si uno quiere traerse el agua que le falta.