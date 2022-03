En esta Semana de Cine Español en Málaga he recordado la añeja película ‘Bienvenido Mister Marshall’, con la estampa de la comitiva de una magna recepción de ojitos chiribitosos por el montón de dólares que esperaban pillar de los EEUU, a la sazón, país al que seguimos rindiendo pleitesía en este siglo, como podemos comprobar en nuestra política exterior nacional y europea.

Hoy esa estampa sigue vigente y sustituimos el deseo de inversiones que recompongan una ciudad de posguerra, por vender nuestra ciudad sin estupor al mejor postor en base a un supuesto bien común: creación de empleo y economía, pero sin salvaguarda de lo más importante, nuestro patrimonio histórico, cultural y la vida de sus ciudadanos, que contribuyen con gran esfuerzo a las arcas municipales y demás para que todo funcione.

Que existan inversiones foráneas es bueno, pero no nos pueden poner un lazo a todo proyecto que se arrime a esta ciudad repitiendo el mismo mantra: Progreso, porque todos no aportan lo que nos venden a los malagueños, que estamos cansados de prepararnos al mejor nivel para acabar en el sector turístico por narices. El despegue de Málaga en cuanto a las tecnologías es prometedor, pero no se ha enfocado ningún plan para que los malagueños se sumaran a estos nuevos trabajos que ya están llegando, porque este barco no ha sido proyectado ni construido por lo público con la eficacia debida. Que ahora se vuelquen por ello es lo mínimo que deben hacer para que salgamos del único sector que mueve Málaga: turismo de la mano de la construcción. Si los políticos respondieran de sus cuestionables decisiones ante un jurado al más puro estilo americano, los interrogatorios se interrumpirían continuamente con la mítica palabra «¡protesto!» , algo que los malagueños acostumbramos hacer en privado.