Claroscuros

Los percibí como un perfecto ejército grácilmente invasor. Marchaban en perfecta columna de a dos y sus indumentarias casi mostraban la totalidad del Pantone, o sea, más de dos mil cien colores iluminaban aquella calle. Fueran a donde fueran, sus gestos vivos y luminosos demostraban que se dirigían a un templo en el que se cumplirían sus sueños.

Miraban con consciencia temprana y cada mirada, que aspiraba a ser la metáfora de una emoción, lo conseguía. Y cada gesto, también... Figuraban ser dos unidades amables perfectamente organizadas pertenecientes al mismo cuerpo de un mini ejército escolar. Al frente de cada unidad, el mando, ostentado por sendas damas patas que precedían a sus polluelos. En la retaguardia de cada unidad, una dama pata vigilaba ejerciendo estrictamente el papel de satélite dedicado a la misión de vigilancia.

Con franqueza, desconozco el porqué y me da igual por lo que fuera, pero la realidad es que me detuve empujado por una especie de potentísima emoción que me ordenaba saludarlos. Quizá fueron el claroscuro de la falsa similitud de la escena con las miles de escenas cotidianas en el pueblo ucraniano y el de sus niños de mirada ausente grabados en mi alma los que tuvieron todo que ver con mi pulsión. Lo cierto es que cuando vine a darme cuenta me encontraba parado, con mi brazo alzado y balanceando mi mano, saludándolos. Henchidos y perfectamente instruidos, uno a uno, fueron devolviéndome el saludo.

Ellos eran los protagonista y yo el espectador rendido y asombrado. La calle entera era su escenario. El balanceo de mi brazo y mi mano hubieron de ser multilingües porque todos respondieron. Sus distinguibles rasgos físicos se explicaban por sí solos. Eran el crisol de un mini ejército escolar de almas sin mácula.

El segundo cuerpo de mini ejército escolar que avanzaba a varios metros de distancia fue acercándose y el mando, otra señora pata de marcada experiencia les gritó algo que no llegue a entender, pero que comprendí dos minutos más tarde. Justo al llegar a mi altura, como si yo representara algo en la escala de mando de aquel cuerpo de mini ejército escolar, la oficial al mando, ordenó algo que no oí, pero que parecía tener todo que ver con una instrucción marcial del estilo de «¡Atención, unidad, a mi voz, vista a la izquierda y saludo...! ¡Saluuudeeen...! Fuera lo que fuera que la señora pata ordenó, todos respondieron a mi saludo al unísono. Como había ocurrido anteriormente, más de una treintena de sonrisas con los dos brazos alzados se manifestaban orgullosas de sí mismas sin perder el paso. Sencillamente, irrepetible y emocionante ver la luz de dos grupos de almas alígeras volando con destino a un sueño prometido a punto de cumplirse.

Aquel mismo día, viendo y escuchando en un idioma que no es el mío, el vesánico claroscuro que reina en Ucrania me hizo una profunda y prolongada ahogadilla emocional acongojante. Otra vez, miles, decenas de miles de niños ucranianos asustados y entristecidos rodeados de adultos ucranianos entristecidos y aterrorizados se enfrentaban al miedo físico y al miedo a lo desconocido que nos explicó Freud. Los niños eran la fotografía del miedo, los adultos los del miedo al miedo, que es infinitamente más que el miedo al cuadrado. La fobofobia es un arma poderosa y silente que suicida a fuego lento.

Como en todos los cuerpos de ejército, también en los mini ejércitos escolares hay personalidades protagónicas. En este caso se trató de un mini individuo sudoroso y regordete, de carrillos sonrosados y mirada vivaracha que rompió la formación, y, velozmente, aprovechando mi mano alzada me dio una sonora palmada que remató con un expresivo:

–¡Guay lo tuyo, colega...! ––Ya de vuelta a la formación me regaló un guiño cómplice.

La escena de aquella excursión escolar sin prisa, aquellos mini personajazos felices, aquella seguridad de que en pocos minutos iban a experimentar el sueño que les habían prometido, estalló en mis adentros como el claroscuro nuclear que define la paz y la guerra, el que separa la explosión de felicidad del miedo paralizante a los estallidos artilleros, el que distingue la capacidad de formular un proyecto y la imposibilidad de pensar en futuro... Y, entristecido, no pude contenerme y mirando al cielo pregunté:

–¡¿Qué mundo hemos fabricado?! –Y ocurrió que no ocurrió nada y que nadie me respondió.

Muy triste...