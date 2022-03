Orgulloso de ti

No debe ser fácil decidir que ‘hasta aquí hemos llegado, este es mi último partido’. Y eso te tocó a ti decir el fin de semana pasado. Llevo un año sin verte y estoy seguro de que estás físicamente como para seguir jugando. Pero la vida nos muestra que hay otras prioridades cuanto más avanza. Cada vez compensa menos el esfuerzo que se hace desinteresadamente, aunque el baloncesto nos dé tantas cosas buenas.

Tú que pudiste retirarte la temporada pasada pudiendo decir que tu último partido fue ganar el ascenso a LF2 con Alhaurín de la Torre, te lías la manta a la cabeza y asumes el reto de repetir hazaña pero con otro equipo nuevo. Ahora, eso sí, con tus amigas. Pero es que tú eres así de valiente y eso te honra.

Que dejes de jugar no es noticia en los periódicos. Supongo que nadie pensará hacerte un homenaje, aunque aquí lanzo un guante a quien quiera recogerlo. Pero, aunque tú no quieras creértelo, has sido muy importante para muchas personas en el baloncesto malagueño. Cuando cruzaba por las pistas de Los Guindos para entrar al pabellón a entrenar a los chicos de la cantera, jamás hubiese pensado que yo iba a entrenar a alguna de aquellas niñas que estabais allí entrenando. Pero lo que nunca me hubiese imaginado es lo que me habéis marcado como entrenador algunas de esas niñas que ya sois mujeres. Y yo solo soy el último que llegó a tu gran baile. Tú no sabes la de compañeras de equipo, la de entrenadores que han mejorado gracias al simple hecho de trabajar contigo.

Oye, y la de logros que has conseguido, porque el ascenso a LF2 con Alhaurín no ha sido el único, que ya ascendiste con ellos alguna temporada anterior o formaste parte del primer Unicaja en esa categoría.

Y es que tú has sido, y eres, un referente y formas parte del hall of fame del baloncesto malagueño. Ahí debes estar junto a las mejores jugadoras que ha dado Málaga. Hombre, no soy nadie para decir esto porque acabo de llegar como quien dice al baloncesto femenino, y tampoco duré mucho, pero no he visto una tiradora a media distancia tan letal como tú, que parece que juegas con un tubo que sale de tus manos y que llega al aro para así meter todas.

Esto te hace ser diferente, porque tienes un recurso técnico que nadie tiene. Pero lo que te hace grande es tu forma de ser. Esa ilusión con la que entrenas cada día, esas ganas de mejorar que te hacen apuntarte a los entrenos voluntarios de las mañanas. Voluntarios en primera nacional. Muy fuerte, ¿eh? Pues allí estabais vosotras y tú la primera, que posiblemente era la que menos lo necesitaba. Allí estabas cada viernes que en vez de irte a cenar con tus hijos por ahí, ibas a entrenar a aguantarme a mí. Eso sí, metiéndole a los niños unas cenas sanas de esas infumables. Supongo que ellos sí que saldrán beneficiados de esta decisión que has tomado, a ver si les cae ahora algún viernes una pizza a los pobres...

No sabes lo importante que has sido para muchas de tus compañeras. Tú eres muy responsable en la progresión de Carmen como jugadora, por ejemplo. Y fuiste ese pegamento que hace que un vestuario se mantenga unido, aguante al pesado del entrenador con el ¡ay, mi madre!, y que consiga que el arma más fuerte para competir sea esa, la fuerza del equipo.

Entraste en mi corazón en silencio, como ahora te retiras del baloncesto, también en silencio. Pero ya sabes que yo soy muy gritón, así que no me importa gritar bien fuerte un GRACIAS enorme por hacerme mejor entrenador. Ha sido un lujo compartir contigo momentos muy bonitos, de los que me siento muy orgulloso. Y gracias por todo lo que has hecho por nuestro baloncesto, muy en serio te lo digo. Tan en serio como que tú no te retiras del baloncesto, cada compañera tuya lleva un poquito de ti en su juego así que seguirás presente en las canchas.

Y, por último, esto hay que tomárselo con alegría porque la vida sigue y te esperan muchas cosas bonitas por vivir. Así que, a ver si cuando vuelva a Málaga nos vemos para tomar una Coronita y darte un abrazo enorme.

¡¡Enhorabuena por tan bonita carrera como jugadora de baloncesto a la gran Lore Liñan!!