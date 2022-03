El fin de los días

Como protagonistas del mundo, sus causas y sus azares, que diría Silvio Rodríguez, llevamos tiempo presenciando una serie de acontecimientos que, predecibles e inesperados al mismo tiempo, han venido a terminar de consolidar la gran evidencia de la revolución virtual: no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época.

Bien podríamos decir que, a través de varios saltos generacionales, el mundo ha evolucionado desde una edad en la que primaban ciertos principios y valores hasta otra en la que el materialismo y la cosificación vinieron a alzarse como horizonte de nuestras aspiraciones, para, finalmente, terminar desembocando en este imprevisible escaparate actual donde, con el alma en vilo, todo lo palpable está siendo sustituido vertiginosamente por lo virtual.

Tan es así que, puestos a no tener, ya no tenemos ni monedas con las que poder pagar el café, pues basta y sobra la tarjeta o el teléfono móvil. Los euros, por ejemplo, son ya tan virtuales como las fotografías y los encuentros personales. Realidades todas ellas que han venido a sustituir el monedero de cremallera, los viejos álbumes de fotos y el cara a cara, por las nuevas inercias del bizum, la subida de imágenes a los altares de la red, y el contacto telemático. Ayer, las parejas eran personas de carne y hueso; hoy, figuras sexuales de silicona; mañana, hologramas.

Ni mucho menos hay que licenciarse en Filosofía para poder, pues, afirmar que la vertiginosa rapidez con la que se han sucedido esta serie de cambios y otros tantos de envergadura mucho más considerable ha venido a debilitar la cohesión de nuestros vínculos humanos, los cuales quedan ya, simplemente, amarrados por los frágiles lazos de esta sociedad líquida donde prima lo provisional, lo efímero y la opción por el momento fugaz.

Aquella llamada interior y universal que nos tocaba el corazón y trascendía más allá de nosotros mismos para redirigir nuestro impulso vital al cuidado y servicio fraterno del mundo y sus habitantes ha sido diametralmente sustituida por espiritualidades huecas que nos venden esas evasiones puras de la new age en las que lo primero y lo único es mi bienestar y mi yo interior, por mucho que a nuestro alrededor caigan bombas, miserias o chuzos de punta: un crisol de tendencias donde lo mismo me da, que me da lo mismo, orar ante el Sagrario, rezar frente a la Meca, colorear mandalas, o dar sesiones de yoga, mindfullness, reiki o papiroflexia. Lo bueno y lo malo se dieron la mano para fundirse según el punto de vista: todo es relativo, pues, «por el interés te quiero, Andrés». Y mañana, ya veremos.

El encuentro con el otro es funcional, provisional, líquido e intangible: su mano se diluye entre la nuestra, como el agua que se escurre entre los dedos o la arena naranja que el Sáhara nos regala a fin de recordarnos que, en mitad de un mundo asolado por la guerra, la naturaleza sigue teniendo algo que decir: quién sabe si, quizá, incluso la penúltima palabra. Porque la última, le pese a quien le pese, sólo es de Dios.

Mientras tanto, las guerras abiertas y los potenciales focos de conflicto bélico en el mundo siguen aconteciendo, y no sólo en Ucrania, sino también en Etiopía, Yemen o Afganistán. Pero, ¡ay!, estas otras zonas, generadoras también de mil y un refugiados, están mucho más lejos de nuestra ubicación en tiempo real y, claro, la trama pareciera importarnos menos, pues no es lo mismo un dolor cercano al corazón que junto al dedo gordo del pie.

Si, después de visualizar en Netflix la popular No mires arriba, vieran ustedes que, de repente, el cielo naranja que se proyecta en las ventanas de su salón viniera acompañado de plagas de langostas, misiles rusos, la última variante en aleación Z del Covid o cualesquiera otros signos apocalípticos que nos predestinaran para no más de un cuarto de hora, posiblemente se dieran cuenta de que nuestro rumbo actual debiera retrotraerse hasta sus primigenios principios para volver a redescubrir el origen: que, quizá, lo verdaderamente importante no sean los selfies ni los likes, sino saber abrazarse, ser presencia de misericordia en el mundo y regalar cotidianamente la vida y el tiempo frente a todos aquellos ojos que, cara a cara, pertenecen al mundo real y nos saben mirar por encima de las videollamadas.