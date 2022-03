Al PP de Málaga no le tocará 'El Gordo'

Todo apunta a que al PP de Málaga no le tocará el premio ‘gordo’ que Alberto Núñez Feijóo repartirá, este fin de semana, en el congreso ‘pacificador’ de Sevilla. Eso se desprende, al menos, del autodescarte que su presidente y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, forzó en días pasados para espantar los rumores que lo situaban como el sustituto de Teodoro García Egea en la secretaría general. Aunque hasta el sábado o el domingo no se sabrá, sería raro que entonara un ‘yo me quedo aquí’ y días después diera el salto estelar a Génova. Claro está: la proximidad de los decisivos comicios andaluces no invitan a aventuras orgánicas de ese calibre.

Lo que sí parece una obviedad es que Juanma Moreno ‘pincha y corta’ en la confección de la nueva dirección nacional y hay una presencia considerable reservada al PP andaluz, que no solo juega ‘en casa’ en el cónclave. Con bastante ventaja, es la delegación más numerosa del país con más de medio millar de representantes, de los que Málaga aporta como ‘provincia líder’ 102. Más allá de las recompensas orgánicas que reparta el congreso de Sevilla, algo que empieza a quedar claro es que el ‘efecto dominó’ de la renovación ‘pepera’ nacional beneficiará especialmente al PP de Antequera. El peso del que esta zona carece en la cúpula del Gobierno de la Diputación Provincial se verá compensado todavía más esta misma primavera. De hecho, un concejal de la Ciudad del Torcal, Ángel González, ocupa el lugar de la lista al que corre el escaño por Málaga que el ‘fiel’ vicesecretario de Comunicación de Pablo Casado, el ‘malagueño nacido en Almería’ Pablo Montesinos, abandonará en las próximas semanas en el hemiciclo madrileño de la Carrera de San Jerónimo. El previsible regreso a la política nacional de González no ha pasado desapercibido en los mentideros malagueños de centro-derecha, dónde de repente se ha visto cómo el antequerano ha sido también elegido para formar parte del Comité Organizador del congreso extraordinario. Sin ir más lejos, el polifacético político que preside el Antequera Club de Fútbol ha regresado a las mismas lides congresuales privilegiadas en las que ya estuvo cuando el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy le concedió galones en el aparato de calle Génova, como secretario de Organización Territorial. Desde que fue secretario general de Nuevas Generaciones a nivel nacional, González se sabe bien los recovecos de la sede ‘genovesa’ y quienes le conocen aseguran que -aunque lo alterne con el Ayuntamiento de Antequera- amortizará para ampliar su radio de influencia su presencia en la misma Cámara Baja en la que ya estuvo entre 2008 y 2019. Además, el PP de Antequera tiene a su presidente, José Ramón Carmona, situado junto a Elías Bendodo como número 3 de la dirección provincial y con cierto protagonismo en el Parlamento andaluz, dónde protagoniza intervenciones que a veces desprenden un halo histriónico. Con este panorama, se antoja inevitable recurrir a la manida frase hecha para adivinar por dónde saldrá, con un poco más de fuerza, el sol que calienta el poder malagueño en el partido de la gaviota...