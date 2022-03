Pues sí, tienen razón los camioneros. Los fachas y los que no lo son. El Gobierno los desprecia. Pero tampoco tiene en cuenta al resto de los ciudadanos, al sector de la alimentación, a los consumidores, que somos todos, etcétera. No sé si la inacción frente a la crisis por la fuerte subida del precio los carburantes se debe a la soberbia o a la incapacidad, o si es fruto de las dos, el caso es que los países vecinos, también pendientes de las decisiones conjuntas de la UE, han actuado con diligencia y tomado medidas para paliar el impacto energético, y el Gobierno de España ha permanecido mientras tanto y de manera absolutamente inexplicable con los brazos cruzados, dando largas cambiadas y abriendo expectativas sobre lo que más tarde no está dispuesto a cumplir.

Francia ha rebajado 15 céntimos por litro el precio del carburante y aprobado unas ayudas directas de 400 millones a las empresas de transporte; Alemania ha reducido el precio de la gasolina y del gasóleo, y otorgado ayudas de 300 euros a los contribuyentes; Italia aprobó la reducción durante un mes de los impuestos especiales sobre los combustibles y ayudas directas a las empresas de gran consumo eléctrico o de gas natural, además de la puesta en marcha de un bono social para la luz. Portugal, un ajuste semanal del impuesto sobre el carburante y bonificaciones a los vehículos de transporte. Sánchez, entretanto, se pone de perfil y busca en una supuesta confrontación ideológica las soluciones para una crisis que está arrastrando al país a una situación alarmantemente caótica. Ha llevado hasta el extremo de la paranoia la denuncia de que los huelguistas son de ultraderecha, como si en el caso de serlo todos su forma de pensar o ideología los deslegitimase en la lucha por la supervivencia económica debido al encarecimiento brutal de la energía. Como si el precio del carburante o sus efectos fuesen distintos según el perfil político del español.