La importancia del Carpena

El baloncesto es un deporte de esfuerzo y precisión. Todos pueden defender pero no todos tienen la habilidad de poder pasar la pelota por un aro donde solo cogen dos a la vez. La inspiración, el tener un buen día o la creatividad del momento son una parte importante del resultado final de muchas acciones. Sin mucho trabajo no es posible, pero hay veces que trabajando mucho tampoco se logra el resultado.

La inspiración va asociada a la creatividad. Literalmente la palabra significa «recibir el aliento». En la antigüedad, el helenismo o la cultura hebrea llegaban a hablar incluso del «aliento de Dios». Los griegos hablaban también de las musas, pero hoy sabemos que es un estado emocional subjetivo, repentino y contagioso. Los escritores, escultores, compositores musicales y demás creadores pueden recibir esa inspiración en cualquier momento. Unos escriben por la mañana, otros por la tarde o por la noche, cualquier momento es bueno para que «las musas» te visiten mientras estás trabajando. En el deporte esto no ocurre. Exigimos a los deportistas que sean geniales, que estén inspirados y que den lo mejor de sí mismos en un día y una hora que nosotros fijamos. Un día por la mañana, otro después de comer y otro por la noche. Ellos no eligen su momento. El momento lo eligen otros. Por eso el apoyo de la afición es tan importante.

Ante el Bilbao, el Carpena volvió a ser ese sexto hombre que anota canastas. Que cuando el equipo pasa un mal momento le anima y que convierte su estado de ánimo en contagioso para los jugadores. La pandemia nos ha hecho mella a todos. A unos más y a otros menos pero este equipo ha perdido más de un partido por no tener las gradas llenas de su gente. De esa afición que le apoya de manera incondicional, incluso más cuando las cosas van mal. Es un vinculo que tiene que volver a crecer. Son tiempos de crisis, de dificultades económicas, de sumar mucho para llegar a final de mes y hay veces que nos gustaría ir a lugares a los que ya no podemos ir porque por baratas que sean las entradas, y hay que reconocer que el club está haciendo un esfuerzo importante, si empezamos a sumar se nos hace un mundo y no nos salen las cuentas, pero hay que llenar el Carpena.

Los jugadores y su entrenador han dado el primer paso para esa «reconciliación» y aunque en algunos partidos presentan apagones indignos como en Gran Canaria y Ostende, sí parece que Ibon Navarro y los fichajes han supuesto un claro paso adelante en cuanto a juego, implicación y regularidad. Vemos partidos donde por fin parece que todos aportan. La rotación se amplia y los roles se mueven. Si Oliver o Bouteille no están bien en ataque, en lugar de apagarse aportan en defensa. Si Darío tiene su momento explosivo se le aprovecha sin abusar de la situación. Si tiene que salir el capitán Carlos Suárez unos minutos a poner orden en la pintura, lo hace. El trabajo de Alberto y Francis está encontrando su recompensa. Matt Mooney asume su rol desde el banquillo para sumar y hasta Kravic nos recordó aquel jugador que maravilló en la ACB en su primera temporada en el Obradoiro. Es el mejor momento del equipo y hay que arroparle. En la última semana ha sumado más victorias en la ACB que en los últimos 3 meses. Y ahora llega lo mejor de la temporada.

Desde hace meses se hablaba en el club de Ibon Navarro como un entrenador para el futuro del equipo. Del hombre que con un proyecto largo podría devolver al equipo de Los Guindos a la parte alta de la tabla. Yo tenía mis dudas pero su trabajo en estas semanas en el banquillo es inmejorable. Ha sabido darle la vuelta al equipo como un calcetín, en lo deportivo y en lo anímico. El mejor ejemplo de ello, y excluyo a los nuevos, son Alberto Díaz, Francis Alonso, Rubén Guerrero y sobre todo Jonathan Barreiro. Cualquier parecido de estos jugadores con los que comenzaron la temporada es pura coincidencia. Su puesta en valor y la confianza dada en los roles del equipo han sido fundamentales. El vitoriano tiene todavía mucho trabajo por delante y dos tareas complicadas que todavía tiene que afrontar: La inclusión de Jaime Fernández en esta rotación y la recuperación de Yannick Nzosa. Ninguna de las dos será fácil pero ambas son necesarias.