Inflamable

La vida es un poema. Hoy, cuando leer tres líneas mal colocadas en el pie de foto de la publicación de Instagram es toda una proeza literaria, unos versos de rima fácil equivalen a los cuatro primeros capítulos de ‘Crimen y Castigo’ de Dostoievski. No la tengo como obra de cabecera en la pata de la cama -y menos ahora con la tirria a lo ruso que nos viene-; sin embargo, sí me atreví alguna que otra noche con la Antología de Neruda, que tampoco es cosa leve. Estos días percibo mucho lírica, pero de ultratumba. Son tiempos de romance doméstico, del de andar por casa, porque la gramática parda se ha apoderado del imaginario colectivo; de la opinión pública, de la materia gris de los comunes, esos que vamos a por pan y butano.

Las maldiciones pasan de boca en boca al descubrir la plebe -es decir; tú y yo-, que los números, convertidos en letras malsonantes, no nos cuadran. Bailan los ojos bizcos cuando pasamos por las cajas de las gasolineras, las del supermercado, las del banco -donde ya no las hay porque las han sustituido por un ordenador con teclas-, cuando hablamos con el vecino, con el amigo, con el padre; con el primo; con la amante, con el conserje, con el compañero en el tajo… Resulta que cada vez somos más pobres y la guerra de Ucrania, que era aquel país que el 80% de los españoles -y no te cuento los yanquis- no sabían que estaba a la derecha de Polonia y un poco más arriba de Los Balcanes -según se mire-, se ha convertido en el Santo Grial de las excusas del mundo mundial para justificar el mal entre los males. Todo es culpa de Putin sin ‘Ras’, que nos ha dejado el tanque del diésel a los pies de los caballos -que volverán-; y ya nadie se acuerda de aquellos días en los que los mandatarios de medio mundo le reían la gracia bailando la conga en la Plaza Roja. Nos gustaba el olor a gas. Aroma del bueno, del que llegaba por tubos gordos con recuerdos a ‘Dolce & Gabana’; aroma de vainilla, como en el vino. Así de vana es la dialéctica del poder; frágil como la memoria del pez que ha perdido el norte en un océano de mentiras en el que todo es gris y descafeinado.

El seguidismo, la corriente dominante, la mediocridad, el caminar entre las dos líneas rojas que cada vez son más estrechas para no dar la nota, la boca de la que emana el discurso enlatado, la prudencia dialéctica en la que duerme Occidente desde hace un siglo -sólo alterada durante la Segunda Guerra Mundial- nos va poniendo al borde del precipicio que es un resalto de segunda comprando por los chinos para ver si hallan en él las ‘tierras raras’ que tanto aman.

Lo estamos gastando todo; nos estamos gastando nosotros y la escasez que nos viene va a dejar en mantilla el guantazo de Will Smith. Hablando, hablando y hablando todo el día de la sostenibilidad, de la huella de carbono, de los brotes verdes, del clima, de lo sucios que están los cielos de las grandes urbes, se nos fue olvidando -especialmente a los que mandan- que uno es lo que hace y no lo que dice. Y ha pasado un poco eso de que se va la fuerza por la boca y ahora vienen los lamentos y el crujir de dientes. Petróleo no sabemos si hay mucho o poco. Lo mismo pasa con el gas y con el resto de combustibles fósiles que llevamos quemando desde mucho antes de la Revolución Rusa, que se dice pronto. Lo que sí es una certeza es que a la ‘mano negra’ que dirige las petroleras y las gasísticas, que es la misma que pulsa el botón rojo de las bombas de extracción, se le ha retorcido el colmillo y ya no quieren seguir sacando, ni investigando, ni oradando el subsuelo porque dicen que no ganan lo que tienen que ganar -es decir; un cero con 9 ceros preñado de ceros-. Nos dejan a la suerte del sol y el viento. No habíamos caído en la cuenta de que para sembrar los campos de placas y los cielos de aspas iba a hacer falta aún mucha pasta negra -de crudo- y, al no calcular los tiempos, la guerra de Putin nos ha sentado mal. Ahora nos toca bailar solos. China se guarda lo suyo, al igual que hacen los rusos y toda la cohorte de países que no quieren compartir por amor al arte. Aquí en Europa, a la que hace poco se la definió como «una momia a la que todo el mundo trata de hincarle el diente»; esta crisis energética y de materias primas nos ha pillado como a los músicos de la Orquesta del Titanic. Y aquí seguiremos, tocando y hablando; tocando y hablando -hasta por los codos- mientras el barco se hunde y el agua nos llega al cuello.