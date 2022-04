Entre la vida real y humo electoral

Debo empezar confesando que soy una de esas criaturas ‘sabineras’ que acostumbra a rebuscar entre los himnos de un cantautor de Úbeda para encontrarle sentido a muchas de las estaciones en las que se va deteniendo el traqueteo de los días.

En un sábado como el de hoy, con la flor de abril ya instalada en el paisaje incierto del almanaque, se sugiere como inevitable -quizás excesivamente previsible- lo de hacernos la pregunta que tararea en nuestros corazones quién nos ha robado este mes, atravesado a priori por la feroz primavera. Este año, podríamos incluso cuestionarnos si el ladrón ha sido marzo ‘el adelantado’ y se ha llevado a los dominios de sus semanas fronterizas el antiguo refrán de las ‘lluvias mil’.

De repente, suena en la gramola personal otra canción de Joaquín Sabina. La voz del ‘Flaco’ proclama que la vida es «un metro a punto de partir». Se refiere a Madrid. Aunque pongamos que hablo de Málaga y que lo entona -como si fuera su nuevo ‘hit parade’- un tal Juanma Moreno, quien canta en una esquina de la transitada Alameda Principal.

En este caso, la realidad casi supera a la imaginación. Fue, al menos, lo que sucedió el pasado lunes. El presidente de la Junta de Andalucía se subió a los vagones en prueba del suburbano ‘malaguita’ y, aunque parecía una puesta de largo por todo lo alto, insistió en la probabilidad de que la llegada de este medio de transporte al centro de la ciudad ya esté operativa para la feria. Que, todo sea dicho, no se adelanta por las ausencias en la pandemia. Se celebra en agosto. Es decir, dentro de cuatro meses. Pero en año de urnas se inaugura hasta lo que no está aún terminado. Y, entonces, no nos queda otra que distinguir entre la vida real y el barro electoral. Entre los restos de la calima que resbalan a nuestro paso y el humo que se vende para envolver con una bonita cortina el sentido del voto.