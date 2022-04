Un Putin en la manga

Sabía toda la verdad de lo que estaba pasando, pero no se la podía contar al país, no estaba preparado, no él, sino el país. La subida de los precios del gas, la electricidad y los carburantes…, la maldita guerra, menos mal que los asesores se habían agarrado a Putin como a un clavo ardiendo para echarle la culpa de todo, bueno, también al cambio climático. Paradojas de la vida, ¿quién iba a decirme que Vladímir me echaría una mano sin siquiera enterarse? Todo el mundo recurre a Moscú, no solo Puigdemont, y yo no voy a ser menos. Da igual que la guerra empezase el 24 de febrero y la inflación llevara ya meses al galope, ¿quién se acuerda?, ¿está en la agenda del móvil?

Pero esta es una crisis europea, no solo de España, aunque no puedo ocultar que somos el país que más la sufre, para que después digan que no vamos en cabeza, ya ocurrió con la pandemia, España siempre la primera. Que si vamos por 17.000 millones de euros de pérdida de poder adquisitivo de los españoles, ¿y eso que es para un país que si vamos unidos es invencible?, lo he dicho muchas veces. Además, el Gobierno tiene un plan de choque, lo aprobamos el martes 29 en el Consejo de Ministros, un plan de choque que se ha estrellado contra la puñetera realidad, que se empeña en ponerme dificultades, claro, así a finales de año estaremos en recesión otra vez, y es cuestión de muy poco tiempo que suban los tipos de interés, pero ¿tengo yo la culpa acaso?, por supuesto que no. Este gallego recién llegado dice que es el cortoplacismo suicida del gasto público, pero ¿no nos ha dado dinero Europa?, pues entonces, a vivir, que son dos días.

Y los listillos se ponen a buscar en la hemeroteca, que debía seguir la suerte de la biblioteca de Alejandría, para ir diciendo por ahí que el IPC de marzo está en el nueve coma ocho por ciento, la tasa más alta desde mayo de 1985, ¿qué le importará eso a la gente?, son ganas de fastidiar. Y que solo en 1984 el IPC superó el doble dígito y que entonces el gobierno devaluó la peseta para contener los precios…, pero ahora no puedo hacer eso, solo Frankfurt decide, qué bien. Y que si la inflación subyacente es del tres coma cuatro, ¿la gente sabe que es eso?, pues entonces, hay que acercarse al ciudadano, y eso lo hacemos los socialistas mejor que nadie. Nuestras cosas son chulísimas, como dice Yoly. El covid repunta en China mientras aquí nos quitamos las mascarillas, es lo que yo digo, somos un gran país, lo que pasa es que la derecha no se entera, y menos mal. Hay que ser menos catastrofista, se lo digo cada vez que le veo al director del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel, como hacía José Manuel el general que le quitaba estrés al Gobierno durante la dichosa pandemia, pues no lo voy a premiar después, pues claro.

Ahora es la cesta de la compra del Mercadona, y cuando no el Sahara, siempre hay algo. Tienen que hacerme un discurso sobre un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios, que unos sacrifiquen poder adquisitivo y otros beneficios, seguro que a Garamendi le gusta y a los sindicatos pues les recuerdo que estaban caninos y ya no, es para que nadie se quede atrás, ya me entienden.

También podríamos explicar las cosas retrotrayéndonos a un escenario peor, y así este parecería mejor, por ejemplo, al año de la gran recesión, a septiembre de 2008, todavía no hemos llegado a ese punto, así que las cosas no están tan mal, todo depende de cómo se expliquen, siempre se lo repito a la portavoz y a los medios amigos. Y lo del shock energético resulta que es verdad, que no me lo he inventado yo, está ahí, y la gente entonces piensa… pues es cierto, y como el shock no habla…

En ese momento, llamaron a la puerta del despacho, y dijo desde el sillón, ¡adelante!, y entonces entró el más grande, Fernando. Fue la única alegría del día. Quevedo dejó dicho:

Más valen en cualquier tierra

(mirad si es harto sagaz)

sus escudos en la paz

que rodelas en la guerra.

Y pues al pobre le entierra

y hace propio al forastero,

poderoso caballero

es don Dinero.