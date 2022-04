Como Dios los cría y ellos se juntan, hay días en los que uno se despierta utilizando giros oracionales más propios del maestro De Loma que de este servidor de ustedes. A ver si, con todo lo caído, lo que está cayendo y lo que queda por caer (bien podría decir él), se nos va a olvidar usar el verbo aturullar.

La situación actual aturulla. Partiendo del día en el que Zapatero bajó el sueldo a los funcionarios, todo un muestrario de inesperables se ha ido sucediendo como degradación de la historia mundial y nacional. Así, desde aquel tiempo a esta parte, se han dibujado crisis económicas, las urnas norteamericanas consintieron que Donald Trump llegara al poder (una mala tarde la tiene cualquiera), e incluso llegó a aflorar un virus en Wuhan del que, gracias a Dios, «España no iba a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Pero el relato siguió, y acontecieron pandemias, traspasamos las peores barreras en términos de cambio climático, murió Maradona (y no resucitó al tercer día), los volcanes se desperezaron con el imprevisible antojo de desayunarse islas, agotamos las existencias de hornillos de gas ante el inminente apagón mundial, la crónica de una guerra anunciada en Ucrania se sumó a la invisibilidad de otras tantas, la calima sahariana coloreó de naranja el cielo y la tierra, el precio del gasoil tocó su cima, la ensaladilla rusa se miró con recelo, Cleopatra se baño en aceite de girasol, y la palabra refugiado siguió formando parte de nuestro acervo diario.

Pero es que, además, por estas calendas con las que principian los abriles, olas de frío polar sustituirán o acompañarán a la referida calima junto con ondas oceánicas destructivas procedentes de lo que la novedad conversacional de turno nos ha venido a denominar como meteotsunami. Y es que la cosa, como ven, está de «agárrate y no te menees», «virgencita, que me quede como estoy» o, si lo prefieren, «no le hurgues, que es peor».

Qué quieren, pues, que les diga más allá de que el lapso vital de este presente tan indecoroso, como poco, aturulla. Tan es así, que si mañana los extraterrestres nos abdujeran, quizá la trama se acercara más a los visos de un rescate que a los de un secuestro.

En cualquier caso, queda también la popular opción de reír por no llorar: no olvidemos, pues, que, en ocasiones, basta considerar lo que nos queda para recordar lo que realmente somos. Y es que la esperanza, si va acompañada de la risa, es mucho más grande, más luminosa y más humana. A fin de cuentas, ya lo decía Guillermo, el de Baskerville: «Los monos no ríen, la risa es propia del hombre, es signo de su racionalidad».

Si algo ha venido a demostrar el hostil sumatorio de estos acontecimientos, si algo nos ha garantizado, como diría el poeta Ángel González, «este tiempo hostil, propicio al odio», es que el cerco de las incertidumbres es mucho más amplio de lo que nos creíamos.

Vivir sin el imaginario visual de lo que seremos en un futuro hipotético es casi imposible. El hombre, desde siempre, perfila horizontes, imagina sueños y se vislumbra más allá. En este marco de creatividad que nos hace caminar de cara al futuro, pues nadie camina sin pensar en el futuro, nuestros potenciales escollos del porvenir solían tomar la sola forma de enfermedad inesperada o muerte prematura. Pero, en ese imaginario ideal, siempre quedaba a salvo el sistema económico, político y social del bienestar que todo lo sostenía: un sistema que iba evolucionando de manera ascendente en el primer mundo privilegiado y de la mano de la imparable evolución tecnológica que la humanidad dirigía con mano implacable y que nos garantizaba, si no la vida eterna y la infinita salud, al menos, la seguridad estructural.

Sin embargo, como vemos, todo lo estructural pende del finísimo hilo de la coyuntura. Un hilo que, fácilmente, puede hacer temblar un virus, una guerra o las hecatombes naturales. Aprendan del pasado, esbocen su futuro, pero vivan de la providencia del presente, generen bienestar allá donde estén y atesoren las bendiciones de cada día, porque, al final, la mortaja no tiene bolsillos, y poco sentido tiene alzarse como los más ricos del cementerio. Porque hoy estamos, pero el mañana sólo es de Dios.