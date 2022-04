Inflación, toda una vida

Yo nací, ¡respetadme!, con la inflación y cuando me tocó espigar en la adolescencia ella creció más que yo. Mi adolescencia y la Transición coincidieron con una crisis del petróleo demorada, lo que obliga a prestar atención a más cosas. Lo raro, ahora lo veo, fue coronar la madurez y bajar hasta el borde de la deflación, conocer el tipo cero y pagarle al banco por tu dinero, que también me encontró distraído.

La inflación alta no se arregla quedando en casa porque te roba los ahorros sin salir de la habitación de la misma manera que la especulación enriquece sin moverse del sofá. Si eres clase media, te empobrece porque te mengua los ahorros y si eres pobre te depaupera porque los precios llegan a un punto en el que no puedes comprar. La inflación se parece a la estafa digital en que te quita el dinero, aunque no lo lleves encima y sin que lo sepas.

No puedes defenderte del robo de la inflación alta porque no la detecta esa alarma que la radio intenta vender todo el tiempo metiendo un miedo y una inseguridad que se quitan cuando la contratas, por lo que cuentan. El negocio de la seguridad es el de la inseguridad como el negocio más sucio es el de la limpieza, según vemos en las películas de gánsteres.

Ha subido el pan, que compra la harina en Ucrania y se cuece en hornos eléctricos. La energía es gran creadora de inflación, no sólo de luz, calor y potencia. Francesca Rigotti dice que la luz alimenta la razón y la oscuridad la imaginación. La imaginación particular tiene poco margen para defenderse de la inflación, aunque consuma menos luz y use racionalmente los electrodomésticos como nos decían cuando nos pasaron la chuleta de los horarios para la defensa de la carestía energética.

Los precios se contienen aparentemente con la reduflación por la que compras un envase igual al mismo precio, pero con menos producto. Es la primera fase. Cuando se establece el estado de inflación, el dilema de bajar la cantidad o subir el precio, enciende la luz de la imaginación inflacionista que dice ¿por qué no las dos cosas a la vez?