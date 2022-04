Lo acontecido en los últimos días le encuentra una respuesta innata a aquella pregunta exclamada que se hacía la literatura sabia de Rafael Pérez Estrada. Un verso del escritor y abogado malagueño -un intelectual total que se marchó hace 22 primaveras- basta para intuir el sentido feroz y premonitorio con el que nos hace compañía la inmensidad marina. «Quién puede decir mar impunemente», escribió Pérez Estrada sin necesidad de consumir signos de interrogación. Y lo primero que se viene a la cabeza se presta a ilustrar ese estado de alerta en el que hemos mirado al agua con división de opiniones y hemos comprobado que un ‘meteotsunami’ no es el título de un disco de Rosalía. Aunque suene a eso, a un invento vanguardista de la cambiante industria musical.

Pero no. Tristemente, es el jeroglífico que juega a imaginar las hechuras reales y traicioneras de esta racha apocalípitica en la que no se puede decir mar impunemente. Nadie se atreve a mencionar su nombre en vano. Sobre todo, después de que el mismo director de la película ‘Calima’ -o un aventajado discípulo asiático suyo- haya firmado otra cinta imaginaria sobre la nueva amenaza que planea por la costa malagueña. Con el mar creciendo como una fiera que no tiene techo entre las posibilidades que admite el ambiente de incertidumbre que sembró la pandemia.

En medio del cóctel paradójico que maridan los efectos de la sequía y los ataques del temporal, también se puede profanar el mítico poema de Jaime Gil de Biedma: «Que el cambio climático iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde...». Sea lo que fuere, los paseos marítimos han sido maquillados con prisas en fechas en las que antaño nos tostábamos al sol como Gala Eluard. Llega una Semana Santa a priori multitudinaria y feliz, pero la vuelta a la normalidad sigue siendo una presa huidiza, ambigua y utópica.