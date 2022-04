Vuelves a mí una vez más, arrastrando tus pies cansados por las baldosas callejeras desencajadas, como lo estás tú en esta mañana de tantas otras. Hacía tiempo que no nos sentíamos, aunque sabíamos que estábamos ahí el uno para el otro. Sabes de mi entrega, aunque rememoras en mí la compañía hacia derroteros tortuosos, pero no sientes rencor y sabes que te ofrezco lo que necesitas.

Te encuentro con ansia, rabia e impotencia contenidas, pero intentas disimularlo con una mirada esquiva. Conmigo no funciona, ya nos conocemos, y te entregas a mí y te arropo con mis huesudos brazos. No hace falta que pronuncies una sola palabra, yo ya intuyo tus pensamientos, preocupaciones, anhelos, sin embargo, reconozco un sentimiento nuevo y quieres atisbar otros destinos, pero sabes que a una familia le puede salir caro tanto viaje, yo no pongo las reglas del juego.

Tras un aprendizaje y muchos cambios voy apartándome de la toxicidad y procuro mantenerme eficaz, puntual…para que yo siga siendo en quien descanses tus hechuras. Así es mi entrega diaria, pero me debo a mi público, y aunque regresas a mí, tu autobús, por obligación tras el teletrabajo, quiero llevarte a disfrutar de la ciudad relajado y lucharé para que viaje tu familia con las ventajas de un carné familiar y que no dejes atrás tu bicicleta para ir más lejos, porque ansío la intermodalidad, no tengo celos, y la sostenibilidad que tanto necesitamos. Me haré fuerte ante los coches y energúmenos que me maltratan, porque exigiré mis vías, civismo y vigilancia diaria con revisores, pues quien conduce mi destino no puede apartar los ojos de aquel. Tengamos una relación sobre ruedas, con un limpio horizonte que conduzca como único límite al Sur, a La Farola, pero a ninguna ‘Torre-rascacielos’.