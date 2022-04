Trampas y trampantojos

La historia está repleta de incautos desabridos que acabaron convertidos en avezados pícaros históricos. En este sentido, basta una somera mirada a nuestro Siglo de Oro, que, dicho sea de paso, duró mucho más de un siglo, que sirvió de escenario a la denominada novela picaresca en la que brillaron unos personajes dimanantes de la pobreza sobrevenida por la inflación que acaeció a finales del siglo XVI, que, a la postre, terminaron convirtiéndose en ágiles adalides del trampantojo y del engaño como herramientas, primero, para su mera supervivencia, e inmediatamente después para engrosar sus particulares peculios.

A lo largo de la historia, la práctica totalidad de los oficios y las actividades sociales y económicas han requerido de las infinitas sutilezas de la trampa para su desarrollo. Desde que el hombre es hombre y la mujer, mujer, la trampa forma parte del código ético jamás escrito en el intercambio entre congéneres. De hecho, para el que le escribe, amable leyente, la trampa forma parte de las capacidades instintivas de algunos seres vivos desde antes de que el hombre y la mujer se convirtieran en los más listillos del universo conocido. Allende haya dos seres humanos la trampa formará parte del código relacional en el que participen. Por cierto, si el trampantojo es una trampa para el cerebro a través de los ojos, ¿por qué trampantojo y no trampantoído, trampantacto y, trampantolfato, por ejemplo?

Por acción y/u omisión, los ejercicios profesionales de la política y de la diplomacia tampoco han escapado nunca a la trampa y al engaño como parte del desarrollo de las naturalezas y brillanteces de sus propias estrategias partidistas. Es más, ambas actividades profesionales se señalan especialmente como actividades expertas en la trampa y el engaño. Por cierto, siempre he tenido la curiosidad morbosa de saber qué habría pensado Marx, don Karl, al comprobar que su «invento libertario de igualdad» terminaría siendo la demostración empírica de uno de los sistemas más verticales y encorsetados de nuestros días. ¿Un trampantojo, quizá, lo de don Karl?

A veces, muchas, quizá todas, el destino termina demostrando que algunos sistemas solo pueden ser verdad en los universos de los dioses en los que no existen la envidia, ni los celos, ni la avaricia, ni la ira y la culpa, ni la pereza, ni la gula, ni la lujuria... Ay, la lujuria marxista del pichabravío don Karl que, trampantojo Dios mediante, preñó a su empelada de hogar, quizá como simple demostración fehaciente de la lujuria y de la utilidad del trabajo y de los trabajadores para el sistema y para el fornicio.

Menuda mano amiga le echó en esta cuita su admirador, mecenas y amigo Engels, don Friedrich, cuando asumió oficialmente la preñez de la empleada de hogar de don Karl y su consiguiente resultado hecho carne, como cosa propia. Visto el asunto desde el trampantojo al que me estoy refiriendo, la ascendencia sucesivo-adaptativa de Marx a Lenin y de Lenin a Putín (creo que se me ha escapado un acento revolucionario) resulta curiosa, cuando menos y como poco... Al menos desde la perspectiva y el mayor campo de visión con los que nos enriquecen los años.

Si la razón no lo impide, trampa y trampantojo a la vez y en modo dúplex, se me antoja el desproporcionado engendro fálico denominado Torre del Puerto que pudiera ser perpetrado en el dique de levante del puerto de Málaga, que con toda seguridad se erigiría en el mayor trampantojo y la mayor trampa interesadamente creados en la historia moderna de Málaga, so hiperbólico pretexto de explotación hotelera y congresual tan exitosa como necesaria e imprescindible para la ciudad de Málaga. Sobre este particular –ya lo he expresado varias veces–, incluso la más bienintencionada e inocente mirada científica sobre el pretexto de este erecto artefacto trasluciría un proyecto finalista de índole distinta de la que lo justifica oficialmente, que, a todas luces, es un atentado contra la razón.

La trampa y el trampantojo son realidades verificables y ácronas, si bien las finezas que las distinguen en nuestros días son el resultado de la acumulación de herencias recibidas a través de la historia sobre la que cuentan que todo inició con un trampantojo en forma de serpiente tramposa que tentó al primer hombre y a la primera mujer de los que dan fe escrita tanto judaísmo, como cristianismo, como islamismo.

¡Qué cosas, oye...!