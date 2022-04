Lluvia en Semana Santa

A las seis y media de la tarde de este Martes Santo bajaba por la calle Mármoles una familia, padre, madre, hija adolescente, empujando un armatoste, un quiosco portátil, un casetón. Era un puesto de chucherías, de cocos, de manzanas de caramelo, de altramuces, botellines de agua, refrescos de lata y almendras. Fritas o garrapiñadas. A lo mejor hasta vendían matasuegras. Ayer, pocas.

La estampa de la desolación. La lluvia era fina y malvada, lacerante, muy invasiva. No caía ácido, que diría aquel. No. Caía agua, pero mantener el puesto (ignoro si esos puestos están homologados u obedecen a una tipología común, me da que no) no parecía viable. No parecía sensato. Medio corrían, el pelo transido de gotas, camisetas mojadas. Resbalones, algún improperio. Espero que pudieran reinstalar el puesto en otro sitio, lugar y momento. Espero que dejara de llover, dado que me obligué a no mirar por la ventana, a clausurar el balcón y a no consultar el móvil ya en toda la tarde. Espero que el rato lluvioso y con ventarrón, amenaza de calima y más frío que en Cuenca, durara poco y pudieran plantar su puesto. Por supuesto.

Y espero que pudieran ganarse algo el pan en ese Martes Santo irregular y regulero de 2022, año último de la pandemia o sin pandemia o quién sabe. Espero y deseo que escampara en la noche y expendieran algodón de azúcar a niños zangolotinos, cacahuetes a aburridas pandilleras, maíz frito a cofrades formalitos y caramelos de menta a guiris relamidos, turistas boquisecos o menestrales que fueran de recogida.

Para cuatro días que puede uno ganarse la vida, va y llueve, mascullaba el padre de familia bajando esa calle Mármoles en dirección contraria al Centro. Calle cenicienta, huérfana de baldeos, de losetas dañadas y trinitarios que meriendan en cafeterías de espejos rotos.

Mañana será otro día, bien pudiera decir de madrugada, tal vez, optimista y lagrimosa, la hija adolescente. Uñas rotas.