Noticias locales (Mariupol)

A algunos les cuesta todavía aceptar que lo local y lo global están ya tan metidos uno por otro que forman ese bucle de horrible fonética llamado glocal. Estos días nos encontramos con el incremento de precios en casi todo, tanto si uno va de hotel como si queda en casa, y mucha gente aún no se cree que hasta que no caiga Mariupol una vez arrasada, se una así Crimea con el Dombás, Putin pacifique esta región matando, encarcelando o deportando a los que no hablen ruso, se alcance a partir de ahí un armisticio, se vaya restableciendo el comercio mundial (incluida cierta compra de gas ruso) y se serenen los ánimos de la economía, no volverán a moderarse los precios al ir al súper de la esquina. Así son las cosas desde que lo glocal nos puede meter en casa una guerra que veíamos lejana y parecía no ir con nosotros. Pues va, y sin necesidad de echar mano de sentimientos humanitarios.