Playa y barraca

Lunes. Subo temprano al periódico. Hay agitación y trasiego. Reunión. Asistir a una reunión un lunes temprano ya te predispone para tener un mal siglo, pero el café que dan en el Yubá, calle San Juan, no está mal y logra entonar el ánimo. Muchos turistas. Saludo a un actor que pasa, también a un exconcejal de Marbella. Me da mentalmente por enumerar frutas y de ahí sale la idea para una columna. Grosella suena a fruta que dice groserías. Converso con mi director y con su homólogo del diario Córdoba, Rafael Romero, acerca de la actualidad política, que viene hoy francesa, castellano leonesa y muy de derechas. La principal razón por la que Juanma Moreno va a adelantar las autonómicas andaluzas, creo, es por el ascenso de Vox. Porque si hace elecciones en octubre o noviembre, pudiera ser que el socio minoritario de Gobierno fuese el PP. Más tarde oiré a Ignacio Camacho en Canal Sur decir que hay conversaciones subterráneas con Vox para que Macarena Olona no sea la candidata a la presidencia de Andalucía. «Es demasiado agresiva». De vuelta a la redacción me informan de que Rafael Granados, presidente provincial del PSOE, ha venido a buscarme. Buen amigo. O sea, que he perdido la oportunidad de informarme de algunos asuntos, tales como la profunda renovación que los socialistas van a acometer en las listas autonómicas por la provincia. No va a repetir casi ninguno de los actuales. Mi hijo nos convence de que pidamos pizza para almorzar. Por la tarde leo a Manuel Longares. Cátedra le ha sacado una edición con tres novelas cortas. Una ambientada en los cuarenta, otra en los sesenta y otra en los ochenta. No hay personajes comunes. Pero las tres componen lo que un audaz crítico adobado con cierta pereza mental no dudaría en calificar de «fresco» del siglo veinte. Para fresco el que me entra a mí por la ventana. Ceno pistachos con Coca Cola mientras veo la nueva serie de Miguel Rellán y Antonio Resines. Quien cuenta sueños, los inventa.

Martes. Madrugo. Escribo una reseña para el suplemento de libros de los domingos, escribo mi columna y escribo por encargo de Juan Cruz la contra de El Periódico de España. Escribir siempre me da ganas de leer, así que me interno en La Casa del Libro. Camino una hora hasta Ciudad Jardín. La marisquería Doramar es un sitio excepcional para huir del bullicio del centro. Y para comer almejas. De Málaga en este caso. Largo paseo que a lo mejor es corto y a mí me parece lo contrario. Imagino qué sería de mi vida si fuera japonés y sin saber muy bien por qué me invade este pensamiento me sorprende la llovizna. Los poetas impermeables no adjetivan la lluvia. Los poetas con impermeable no tienen influencias. Si llueven influencias, quítate la capucha.

Miércoles. Veo en La 2 ‘La Barraca’. Del año 79 es la serie. Me familiaricé pronto con Blasco Ibáñez, mi padre tenía sus obras completas en una edición de portadas muy coloridas creo que de Plaza y Janés. Estaban en una balda -la que a los quince años me llegaba a la altura de los ojos- muy cerca de las novelas de García Pavón. Ahí leí ‘La vuelta al mundo de un novelista’ y ‘El intruso’, entre otras. Hará unos diez años visité en La Albufera el poblado donde se rodaron esta serie y también la mítica ‘Cañas y barro’. Ay, Neleta. Después me cargué un arroz con alioli en la Malvarrosa. En La Pepica. Mientras le hacen faenitas al personaje que interpreta Álvaro de Luna, a oscuras, oigo tambores lejanos. Tronos que renacen de la lluvia.

Jueves. Sol en popa a toda vela, automóvil lustroso. Cantamos a coro devorando kilómetros. Ciudad nueva para nuestros ojos. Olas y alegría. Y buenas vistas desde el aposento.