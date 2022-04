Videoconferencia con Moscú

En esta ocasión, los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional habían dispuesto la conexión por videoconferencia desde una sala del ala oeste que habitualmente se utiliza para reuniones restringidas de no más de doce personas. A la misma hora, el presidente ruso, ya maquillado, repasaba algunos papeles que le habían preparado sus colaboradores en el Kremlin, la sala de videoconferencias había sido redecorada solo unos días antes. Lo convenido es que cuando los dos se vieran en pantalla se saludaran con la mano y empezara a hablar Joe Biden, el cuarenta y seis presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

- Buenas tardes, presidente. Siento que tengamos que hablar en estas difíciles circunstancias. Me habría gustado hacerlo sobre asuntos más positivos. Las informaciones de que disponemos apuntan a que tus tropas están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, y estamos investigando si hay evidencias de ataques químicos en Mariúpol…

- Perdona, Joe. No empiezas bien. En todas las guerras hay muertos. Si quieres, hablamos también de tus muertos en Afganistán, o cómo has dejado abandonados a su suerte a los afganos. Lo que dices de armas químicas es una tontería, lo que sucede es que Mariúpol ya es nuestra.

- Vladimir, estás dejando un largo rastro de muertes…

- Me llamaste asesino muy pronto, Joe, nada más llegar a la Casa Blanca. Seguro que era un cumplido para presentarte. Ahora me tildas de mentiroso, bueno, estoy dispuesto a escucharte, si no te duermes antes, claro.

- En realidad, hay unas líneas de continuidad entre tu política y la de siempre de la URSS, desde el Gulag hasta hoy, pasando por los envenenamientos con sustancias radiactivas, una marca de la casa, no solo Navalny, al que tienes preso.

- Te puedo citar más de treinta dictaduras con miles de muertos a los que EEUU ha apoyado o apoya todavía, y a narcos, terroristas, señores de la guerra…, en unos casos desde las sombras y en otros descaradamente. ¿Hace falta que te recuerde el apoyo de Kissinger a la «guerra sucia» en Argentina, o a Brasil en el golpe de 1964 y a Pinochet desde antes de 1973 en Chile?, ¿y los bombardeos secretos e ilegales de Camboya en 1969 con más de medio millón de muertos? Estas sí eran guerras, no las que hacemos ahora, Joe. ¿Y Vietnam?, murieron entre uno y tres millones de vietnamitas, y encima perdisteis. Lo que habría que preguntarse es dónde no habéis intervenido militarmente. ¿Quieres que te hable también de los asuntos de corrupción de tu hijo Hunter en Ucrania, que quiso investigar tu antecesor y os echasteis encima para que se tapara toda esa porquería?

- Quiero hablar de cosas serias…

- Os habéis llevado las manos a la cabeza porque ordené al inicio de esta crisis poner en alerta las fuerzas de disuasión nuclear. Pero ni yo no ni ninguno de mis predecesores ha disparado jamás un misil nuclear contra ningún país. Tú no puedes decir lo mismo. Truman, en agosto de 1945, sí lo hizo, y solo a finales de ese año el número de muertos se elevaba a 246.000 entre Hiroshima y Nagasaki. Así que menos teatro.

- Te recuerdo que tras la derrota de Hitler, la URSS se anexionó todas las naciones próximas que pudo, y más tarde invadió Hungría, Checoslovaquia, Afganistán… En Rusia quien dice la verdad o se opone a tus planes termina muerto o en la cárcel. No hay medio de comunicación libre. Rusia no es una democracia y la corrupción galopa por doquier y, por supuesto, te alcanza a ti.

- ¿Nosotros sí que tenemos que permitir amenazas en Ucrania o Rumania y vosotros no en Cuba? Para tu tranquilidad, el que quiera recuperar la URSS que perdimos es alguien que no tiene cerebro, pero el que quiera olvidar lo que fue la URSS es alguien que no tiene corazón.

- Sois una nación que ha vivido sin Dios demasiado tiempo…

- Pero, Joe, hay hechos. El bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia de 1999 fue una guerra no declarada y la inició unilateralmente la OTAN, sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿allí no se cometieron crímenes de guerra?, solo civiles hubo más de seis mil muertos. ¿Por qué tus guerras son buenas y las mías no?

- ¡Genocida!

Rubén Darío lo comentó así:

Juntos hemos visto el mal

y en el mundo bullicio,

cómo para cada vicio,

se eleva un arco triunfal.