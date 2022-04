Resurrección

Cuando uno nace, sobrevive a golpe de instinto. Sin saber cómo, activamos los reflejos de succión para que nos amamanten y, alentados por necesidades interiores primigenias, comenzamos a buscar sin ni siquiera saber qué es aquello que estamos buscando. Y lo hacemos de manera natural, ajenos todavía a las herramientas de cualquier tipo de aprendizaje o experiencia. Pero lo maravilloso de todo esto, como digo, radica en el hecho de que, sin saber a ciencia cierta qué es aquello que anhelamos, nuestra humanidad incipiente busca, aunque sea a ciegas, y, curiosamente, el mundo está más que capacitado para dar una respuesta.

Así, frente al bebé que llora aparece el pecho que amamanta. Y ello aunque el pequeño no sepa todavía captar todo el trasfondo de la realidad que frente a él acontece y se regala para responder. Una realidad que no sólo lo alimentará, sino que se alzará y se desarrollará junto a él desde la infinita potencialidad de lo que significa la madre. Sin embargo, el bebé, insisto, en sus más primerizos orígenes, no concibe a su madre: únicamente busca y siente el pecho que le da de comer y que cubre la inevitable ansia de subsistencia.

Más allá de esta comparativa, quepa decir que el ser humano no sólo busca cuando precisa cubrir una necesidad biológica primaria: también procura llenar, sin saber cómo, otros múltiples vacíos interiores de índole emocional o espiritual. Así, por ejemplo, todos buscamos el amor mucho antes de comprender en plenitud lo que el propio amor significa. Como también buscamos socializar, en cuanto a seres colectivos que somos, antes, siquiera, de tener conciencia de ello. En definitiva: el mundo y sus horizontes están más que preparados para dar respuesta a las necesidades universales, primarias o trascendentes, que nos llevan a buscar aquello que arde en nuestro interior.

Pero el hombre no sólo necesita alimentarse, querer y que lo quieran, sino que también trae de fábrica la tendencia a mirar al cielo y preguntarse qué hay más allá de las estrellas. Todos, le pese a quien le pese, tenemos necesidad de trascender por naturaleza, no por miedo. Necesidad de buscar más allá de todo horizonte, de sobrepasar, incluso, la línea roja que nos marca la muerte. Y para ello, como en el caso del niño que busca el pecho de la madre, la vida también nos da una respuesta: una realidad velada que, por ahora, sólo apreciamos de manera imperfecta pero que, quizá algún día, alcanzaremos a comprender con mayor amplitud.

Tal que así acontece, por ejemplo, en el supuesto de la criatura que, acomodada plácidamente en el vientre materno, aún no atisba lo que este mundo le reserva tras el drama de un parto en el que, quizá, se sienta morir sin saber a dónde va realmente: hacia todo un universo de potencialidades que excede de manera infinita, física y espiritual lo hasta entonces conocido.

En este sentido, la resurrección emerge como una realidad similar: algo que intuimos, algo que, sin duda alguna, nuestro corazón busca, pero algo a lo que, en definitiva, de momento, no sabemos dar forma. Negar la respuesta a esta llamada interior por el hecho de que no sea abarcable por el ojo humano o porque la ciencia no haya podido sujetarla dentro de una probeta, bien pudiera ser asemejado a las incredulidades que un feto pudiera tener sobre la existencia de los brazos que están esperando a que nazca. Nosotros, ahora, conocemos esos brazos, pero insisto: antes de nacer, no los conocíamos. Conclusión: es indiscutible que la vida se expande infinita e irremediablemente más allá de lo que somos capaces de concebir.

La historia de la salvación, que no es una historia paralela sino nuestra propia historia, no ha dejado de corroborar hasta la saciedad que la figura de Jesús de Nazaret no es una mera casualidad inserta en un momento histórico, sino que es fruto de la promesa previa de un Dios que nos ama y que sobrepasa todo aquello que pudiéramos imaginar. Sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay Iglesia. Una realidad, sin duda alguna, compleja, pero no inaccesible, pues nos interpela desde el testimonio de lo acontecido, el testimonio de las promesas y el testimonio de las palabras: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».