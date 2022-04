Un club pequeño

Echando la vista atrás de la manera más inmediata, este pasado martes literalmente pedía por favor que el equipo del Unicaja diera una mínima muestra de orgullo para merecer vestir esa camiseta. Esta pasada semana, el plantel de Ibon Navarro cayó frente a BAXI Manresa y Lenovo Tenerife, venciendo en el Palau al Barça. Clasificatoriamente no hay mucho que decir, el equipo sigue en el anodino undécimo lugar y con la derrota del martes, la primera participación del equipo en la Champions League se ha cerrado muy lejos del objetivo marcado.

Está claro que en ninguna competición se ganan los partidos con la camiseta, pero cuando se intentó explicar por parte de la directiva del club el cambio de la Eurocup a la FIBA BCL, el presidente hablaba de la conveniencia de la competición nueva, la mala salud, rozando la defunción de la segunda competición de la Euroliga (repasen los play offs que hay a un solo partido) y del buen bhistorial de los rivales que iba a encontrarse el Unicaja.

La realidad es que los malagueños han jugado 13 partidos, ganando sólo seis, las víctimas han sido Nizhny Novgorod (séptimo clasificado en la VTB rusa), dos veces, Lavrio Megabolt (undécimo en la ESAKE A1 griega), Dijon (séptimo en la ProA francesa), Ostende (tercero en la BNXT belga) y el Cluj Napoca (líder en la Liga Nationala rumana), por el contrario fue incapaz de ganar al Prometey Zaporiyia (líder al cierre de la Superliga ucraniana) y por dos veces al BAXI Manresa.

La conclusión que saco de todo esto es que no sólo no ha enganchado al aficionado, no ha aportado nada, ni a la historia, ni al estatus del club y sólo ha servido para constatar que el equipo sólo sirve para intentar no quedar muy mal frente a equipos manifiestamente peores, porque hasta la victoria en Barcelona, sólo se había sido capaz de vencer a un equipo que estuviera por encima en la tabla, en Murcia.

El Jueves Santo, el Unicaja hizo un muy buen partido en casa del líder, consiguiendo una victoria que de manera efímera hizo abrigar esperanzas en la mejora del equipo, viviéndose el enésimo y definitivo punto de inflexión, algo que había que corroborar de manera inmediata el Domingo de Resurrección ante el Lenovo Tenerife, pero que desde el club se hizo oficial -prematuramente en mi opinión- al publicar en los medios oficiales una fotografía en el vestuario del Palau tal que aquellas que se veían en las grandes ocasiones, como tras conquistar la Liga ACB en el Fernando Buesa, o tras el triple de Pepe Sánchez que dio el pase a la Final a Cuatro de Atenas, o tras usurpar el título de la Eurocup al Valencia.

Esa foto habría sido un tributo a la euforia totalmente lógica si hubiera visto la luz en las redes sociales de cualquier jugador o de un miembro del equipo técnico, pero hacer de esa imagen una bandera reivindicativa a nivel institucional me parece digno de equipo pequeño, aparte de una temeridad como quedó constatado al siguiente partido.

Quizá pueda doler que llevamos ya un tiempo asumiendo que este Unicaja es más un club pequeño que el que recordábamos, por lo menos a nivel resultados. Nos aferrábamos a que desde dentro se trabajase para volver a esa situación de privilegio que un su día se vivió, pero la realidad es otra. La misma plantilla que sacaba pecho por ganar un partido, pisoteó el poco nombre que les quedaba el domingo delante de la cada vez más escasa afición que le va quedando, siendo un alma en pena y arrastrando su nombre por un feudo que tuvo un silencio sepulcral hasta que acabó el partido.

No sé hasta dónde narices se va a desplomar este club, con el mayor seísmo vivido en la historia de la institución que lo respalda (sea Unicaja Banco o Fundación Unicaja), parece que la autodestrucción en la que se haya inmerso el CB Málaga quiere imitar a Ben Sanderson, el personaje que interpreta Nicolas Cage en «Living Las Vegas», que va a la ciudad del pecado a suicidarse tras un cúmulo de desgracias.

Todo esto lo digo tras haber visto años muy aciagos, en los que no había objetivos especialmente claros, pero que al menos generaban un mínimo de ilusión, no lo de ahora, que hasta escribir esta columna se ha convertido en un trago amargo. Si alguno cree que estoy siendo especialmente duro, no sé qué opinarán que el entrenador calificara a su equipo como «cinco maniquíes que miraban en la cancha al contrario». A día de hoy, este equipo sólo se caracteriza por coleccionar fracasos, ojalá viéramos el cambio pronto.