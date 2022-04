Echar más leña a la hoguera

Alguien tendría que explicarle a uno cómo se puede apagar un incendio echando más leña a la hoguera. A menos, claro está, que no sea de eso de lo que en el fondo se trata.

El Alto Representante para Asuntos Exteriores y la Seguridad Europea, Josep Borrell, parece participar de una lógica puramente militar y ha asumido gustoso el papel de fogonero.

“El futuro de esta guerra se decidirá en el campo de batalla”, declaró el otro día, poco diplomático, en Kiev.

Lo cual significa que Occidente seguirá enviando allí más armas y cada vez más potentes para la defensa de Ucrania.

¿No es también lo que pide el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski? ¿Cómo defraudar al héroe de la nueva Ucrania, cuya valentía desde todas las capitales de Occidente cubren continuamente de elogios?

Desde las capitales y los grandes medios de comunicación, dedicados a “fabricar consentimiento”, que diría el nonagenario lingüista Noam Chomsky, presentando lo que sucede en Ucrania sólo como una batalla entre el bien y el mal absoluto.

Y sin duda lo han conseguido porque todo el mundo parece haberse olvidado, en medio de tanto horror diario, del núcleo original del conflicto: la invitación por EEUU a Ucrania y Georgia a ingresar en la OTAN, sumándose así al cerco de la Rusia de Vladimir Putin.

La perdedora de la Guerra Fría ya tuvo que aceptar en su día dos sucesivas ampliaciones de la Alianza a países que pertenecieron al mientras tanto disuelto Pacto de Varsovia.

En ambos casos no le quedó más remedio, pero lo de la vecina y ex soviética Ucrania una rueda demasiado grande que tragarse, y el autócrata ruso dijo “basta”.

Las advertencias de algunos de los más veteranos diplomáticos estadounidenses, entre ellos Henry Kissinger o el ex embajador e Moscú y actual director de la CIA, William Burns, en el sentido de que la ampliación de la OTAN tendría nefastas consecuencias cayeron en saco roto.

Era más importante para Washington romper el espinazo de Rusia y buscar para ello la complicidad de sus aliados europeos, divididos hasta entonces sobre la conveniencia de aislar a un país de cuya energía dependían algunos en enorme medida.

En un movimiento totalmente inesperado y de carácter preventivo, Rusia arrebató entonces a Ucrania la península de Crimea, temerosa de que la base naval de su flota del Mar Negro pudiese caer un día en manos de la OTAN.

Y harta de los continuos ataques del Ejército ucraniano contra dos regiones separatistas prorrusas en el este del país, decidió el pasado febrero elevar su apuesta, invadiendo ilegal y brutalmente el país vecino.

Nadie se explica cómo pudo Putin cometer tan grosera equivocación: ¿Quién le engañó diciéndole que los ucranianos, un pueblo étnica, religiosa y lingüísticamente muy diverso, iban a recibir al invasor con los brazos abiertos?

¿Cómo pudo ignorar el hecho de que Estados Unidos llevaba ya tiempo armando y preparando militarmente a los ucranianos? ¿Cómo se le ocurrió pensar a ese ex jefe de espías que los europeos iban a quedarse esta vez cruzados de brazos?

Mas, por otro lado, ¿por qué se negó radicalmente Estados Unidos, que es en el fondo el único que cuenta en estas cosas, a tantear a Rusia? ¿Por qué no se molestó siquiera en negociar al menos algunas de las exigencias del Kremlin?

Y así nos encontramos hoy con una auténtica carnicería en suelo europeo, que está destruyendo materialmente a un país que ha sido hasta hace poco granero del mundo, y cuyas consecuencias están siendo ya desastrosas para la economía y la seguridad alimentaria de medio planeta.

Un conflicto militar sin final previsible y en el que un error, accidente o provocación por cualquiera de las partes puede provocar rápidamente una escalada tanto más peligrosa cuanto que tenemos enfrente a una potencia nuclear dispuesta a lo peor.

No se me malentienda. El culpable directo de esa carnicería en que se ha convertido la guerra de Ucrania es Vladimir Putin, pero no es éste el único responsable aunque muchos se empeñen en no verlo.